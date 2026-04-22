Päivän ravit: Ruunaruhtinas aloittaa kautensa Keskiviikkona Vermossa nähdään mielenkiintoisia hevosia montéssa. Muutamia hienoja taukohevosia on myös viivalla.

Stallone sijoittui viime keväänä Elitkampenissa toiseksi ajalla 19,3a. Koko kauden aikana ruuna tienasi lähes 130 000 euroa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Mielenkiintoinen paussihevonen on Toto75-avauksessa juokseva Stallone, joka nähtiin viimeksi elokuussa Ylivieskan ruunakunkkareissa. Jos Antti Ojanperän valmennettava on heti alkupaukusta elementissään, kanssakilpailijat tulevat olemaan helisemässä.

Kolminkertainen ruunaruhtinas on lähellä kaikkien aikojen eniten ansainneen suomenhevosruunan statusta. Edellä juoksee karkuun viimeistä kautta kilpaileva Morison, joka on ansainnut tähän mennessä noin 533 000 euroa. Neljä vuotta nuorempi Stallone on kilpaveljeään reilut 40 000 euroa perässä.

Lämminveristen montékatsastuksessa nähdään tavallista parempia menijöitä. Charmant de Zackilla ja Idomenio Sisulla on historiaa kovista lähdöistä, mutta montékokemusta ei ole paljon. Charmant de Zack on juossut Ranskassa montéa kerran, mutta Idomenio Sisulle Vermon startti on ensimmäinen raviratsastuksessa.

Lämpöisten keskipitkässä rahasarjassa tauolta palaa viime kauden Best Princess-voittaja ja derbynelonen Bushmills. Polvileikkauksesta toipunut valmentaja ja osaomistaja Juhani Tapani ajaa valmennettavallaan startin. Edellisen kerran orimattilalainen on nähty tositoimissa radalla vuonna 2024.

Ravien loppupuolella kilpaillaan myös Junioritähden osalähtö. Korkeintaan 26-vuotiaille ohjastajille suunnatun kilpailun finaalit ajetaan heinäkuussa.

Vermon Toto75:ssä jaetaan jackpot-rahaa noin 46 000 euroa. Ruotsissa pannaan paremmaksi, sillä Toto86-pottiin lisätään rahaa noin 1 161 000 euroa. Ruotsin rivi ratkotaan Åbyssä sekä Solvallassa.

Åbyssä on ilo seurata Jackpot Mearasin menoa. Maria Törnqvistin valmennettava epäonnistui marraskuussa Jägersrossa jättisuosikkina ja jäi tauolle. Noin kuukausi sitten Axevallassa ruuna oli helpossa lähdössä ykkönen.

Åbyssä ykköshaasteen heittää Frode Hamren tallista kilpaileva Timestile R. Viisivuotiaaksi kääntynyt ori kilpaili viime vuonna kovissa ikäluokkalähdöissä. Ohjaksiin tarttuu keskiviikkona Carl Johan Jepson.

Solvallassa nähdään puolestaan Don Fanucci Zetin lentoa. Daniel Redénin treenattava oli kaksi viikkoa sitten kauden avauksessaan luottamuksen arvoinen. Kovimman haasteen Örjan Kihlströmin ohjastamalle valjakolle heittänee Daniel Wäjerstenin tallista ponnistava Gio Cash.

Illan aikataulut:

Vermo 18.00, Toto75 19.00

Solvalla 19.15, Åby 19.27, Toto86 21.30