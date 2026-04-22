Tiloilta varastetaan joka vuosi polttoöljyä – korvaako vakuutus? Polttoainesäiliöt kannattaa lukita viimeistään nyt, muistuttaa vakuutusyhtiö Lähi-Tapiola. Nyt myös lannoitteet voivat päätyä vääriin käsiin.

Polttoöljyä varastetaan tiloilta joka vuosi. Viime vuonna polttoainevarkauksia ilmoitettiin Lähi-Tapiolaan toistakymmentä. Kuvituskuva ei liity tapauksiin.

Uutiset | Rikokset Paula Liesmäki

Tiloilla kannattaa vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan mukaan nyt huolehtia siitä, ettei kalliita tuotantopanoksia jätä lukitsematta ja vaille silmälläpitoa.

Maataloustuotanto kärsii kallistuneista tuotantopanosten hinnoista, mutta kallis polttoöljy kiinnostaa muitakin kuin maatalousyrittäjiä.

”Ottajia löytyy ja rohkeimmat ovat valmiit tankkaamaan polttoöljyä, silloinkin, kun laki edellyttäisi kalliimmin verotetun dieselöljyn käyttämistä. Siksi polttoainesäiliöiden lukitukseen ja silmälläpitoon kannattaa viimeistään nyt kiinnittää erityistä huomiota. Muuten voi käydä niin, että toukotöiden alkaessa säiliö onkin tyhjä”, sanoo Lähi-Tapiolan kehityspäällikkö Teppo Raininko tiedotteessa.

”Nyt kun polttoöljyn hinta on kiivennyt jopa yli kahden euron, öljysäiliöiden pumput ja täyttöaukot on syytä lukita entistä huolellisemmin. Öljyvarkauksiin liittyy aina myös ympäristövahingon riski”, Raininko muistuttaa.

”Öljyn päätyminen maaperään on kallis vahinko.” Teppo Raininko

Varkaan jäljiltä öljy saattaa jäädä valumaan maahan, kun varas on saanut tarpeekseen tai tullut häirityksi.

”Öljyn päätyminen maaperään on kallis vahinko, jossa maan vaihtaminen ja saastuneen maaperän toimittaminen käsiteltäväksi aiheuttavat suuren laskun. Näitäkin vahinkoja tapahtuu joka vuosi.”

Lannoitteita on tähän asti päätynyt harvemmin vääriin käsiin, mutta hinnan nousu ja saatavuusongelmat voivat muuttaa tätäkin tilannetta, arvioi Raininko.

Säkkejä kannattaa säilyttää pihapiirissä, mieluiten lukkojen takana.

Lannoitteet, siemenet sekä poltto- ja torjunta-aineet lukeutuvat Lähi-Tapiolan maatilavakuutuksessa vakuutuksen piiriin.

Maataloustuotteet ja -tarvikkeet on pääsääntöisesti vakuutettu täysarvoperiaatteella. Hinnanmuutoksista riippumatta niiden arvo on aina ajan tasalla, jos vakuutuksessa peltopinta-ala ja tuotantosuunta ovat oikein.

Asiakkaan valitseman turvatason laajuudesta on kiinni, minkälaisia vahinkoja vakuutus korvaa.

Esimerkiksi perusturvataso kattaa varkaus- ja ilkivaltavahingot sekä ympäristövahingot, kuten öljyn päätymisen maaperään äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä.

”Vakuutuksen suojeluohjeissa kuitenkin edellytetään, että säiliön täyttöaukko ja tankkauspumppu on lukittu ja että muu irtain omaisuus säilytetään joko lukkojen takana tai silmälläpidon alaisena”, Raininko toteaa.