Vuoden kalastuksenvalvoja Ville Nikkinen: ”Kalastajan yhteystiedot puuttuvat liian usein pyydyksistä” Kalatalouden Keskusliitto on valinnut Vuoden kalastuksenvalvoja -kilpailun voittajan. Voiton vei iiläinen Ville Nikkinen.

Vuoden kalastuksenvalvojaksi valittiin Ville Nikkinen.

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Vuoden kalastuksenvalvojaksi valittu Ville Nikkinen toimii kalastuksenvalvojana Perämerellä Kokkolan ja Tornion välisellä merialueella. Valvonnassa hän tekee yhteistyötä niin kalastajien, viranomaisten, vesialueen omistajien kuin toisten kalastusvalvojien kanssa.

”Kalastuksenvalvojan työ on ennen kaikkea asiakaspalvelua, jossa kohdataan erilaisia ihmisiä ja tilanteita”, kuvailee Nikkinen ja kertoo, että Vuoden kalastuksenvalvoja -tunnustus tuli hänelle täytenä yllätyksenä.

”Pyydyksistä puuttuvat liian usein heijastimet ja kalastajan yhteystiedot” Ville Nikkinen

Näin talviaikaan Nikkinen kertoo käyvänsä valvomassa muun muassa verkkokalastusta. Hänen mukaansa talviverkot ovat nykyään varsin hyvin merkitty, mutta pyydyksistä puuttuvat liian usein heijastimet ja kalastajan yhteystiedot, vaikka ne lain mukaan siellä kuuluisi olla.

”Kalastajan yhteystietojen puuttuminen on vuodesta toiseen ollut yleisin kalastuksenvalvonnassa havaittu puute ympäri Suomen. Jatkossa pelkkä huomautus ei voi enää riittää, vaan kalastajalle on tultava seurauksia yhteystietojen puuttumisesta. Asiaa koskeva laki on ollut voimassa jo 10 vuotta, yhteystietojen puuttuminen ei voi enää olla tietämättömyyttä”, toteaa kalatalouden erityisasiantuntija Anne Mäkelä Kalatalouden Keskusliitosta.

Kalastuksenvalvontaa vesillämme suorittavat kalatalousalueen, osakaskunnan tai muun vesialueenomistajan valtuuttamat kalastuksenvalvojat. Valtuutettujen valvojien lisäksi kalastuksenvalvontaa tekevät poliisi, Rajavartiolaitos, Metsähallitus, Elinvoimakeskus ja Tulli.

”Kalastuksenvalvonta on tärkeä osa kalavesien hoitoa. Kalastuksenvalvonnalla varmistetaan, että kalastajilla on tarvittava kalastuslupa ja kalastuksessa noudatetaan kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä”, Mäkelä kertoo.