Päivän ravit: Kaustisen kylmäverikoitos on kolmen kauppaKaustisen Pikkupelimannin karsinnat kärsivät hevospulasta. Niinpä nelivuotiaiden suomenhevosten suurkilpailu juostaan suoraan loppukilpailuna. Kovimmassa kylmäverikoitoksessa nähdään mielenkiintoinen kamppailu.
Kylmäveristen kovimmassa ryhmässä Uskotoivo pääsee starttaamaan sisäradan paikalta. Luvassa on siis onnistuneempi juoksu kuin toukokuun lopussa Vieremällä, jossa Riku M Lindgrenin valjakko ei päässyt alussa parijonoon.
Löylyä Jukka-Pekka Kauhasen suojatille tulevat lyömään ainakin tätä ennen kovissa lauantailähdöissä juossut Luottomies sekä koko kevätpuolen mainiossa kunnossa ollut Comfortti.
Vaikka 99 hevosta maksettiin viimeistä erää myöten Pikkupelimanniin, karsintoihin asti eivät taustavoimat innostuneet hevosia ilmoittamaan. Sääntöjen mukaan karsinnat olisi järjestetty, jos mukana olisi ollut kuusitoista hevosta. Lopulta mukaan ilmoitettiin yksitoista valjakkoa.
Karsintojen peruunnuttua Kaustisen ajot typistyivät tavallisiksi iltaraveiksi. Häivähdys ikäluokkaglamouria voidaan kuitenkin nähdä, sillä nelivuotiskautensa aloittaa viime vuonna hienoja voittoja nakutellut Lykke Li Hoss.
Jalkaoperaatiossa tauon aikana käynyt Eija Sorviston valmennettava päätti kolmivuotiskautensa upeaan tammasarjan voittoon juuri Kaustisella. Vahvasta tammasta on varmasti tälle kaudelle kovat odotukset, mikäli kaikki on kunnossa.
Lämpöisten ykkössarjassa Second Opinion on sisäradan paikalta. Susanna Laulumaan treenattava osoitti juhannuksen jälkeen Kuopiossa kunnon olevan edelleen kiviaitaa. Haastetta tarjoaa Kari Lehtosen Olympic Steel, jonka vire on kuitenkin arvoitus sairastauon jälkeen.
Ruotsissa ravipäivä alkaa Bodenin lounasraveilla, jossa nähdään lukuisia suomalaishevosia taustavoimineen.
Illalla Halmstadissa ravataan peräti 14 lähdön verran. Pääkilpailu on nelivuotiaiden lämminveristen mailin matkan Sprintermästaren. Neljästä karsinnasta selvittää tiensä samana iltana ajettavaan finaaliin 10 valjakkoa. Suurkilpailun voittaja palkitaan 1 200 000 kruunun ykköspalkinnolla.
Daniel Redénillä on karsinnoissa mukana kuusi valmennettavaa. Kuusikosta erottuvat Blank, joka sijoittui toukokuussa Kungapokalenissa toiseksi kovan esityksen jälkeen. Sekä ikäluokan ykköshevosiin kuuluva Wiseguy.
Alessandro Gocciadoron Golden Boy, joka täräytti lyhyen matkan 08,8a Elitloppet-viikonloppuna lukeutuu myös kilpailun suosikeihin. Suomalaisväriä kisaan tuo ensimmäisessä karsinnassa mukana oleva Veikko Haapakankaan Dencos T.D..Artikkelin aiheet
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