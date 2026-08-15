Ponikuninkuusravien avauspäivä Jyväskylän Killerillä tarjosi urheilun suurta draamaa ja suuria tunteita.

Ponikuningatar-lähdössä pisimmältä, peräti 120 metrin takamatkalta lähtenyt Stenbydal’s Castilla oli selvästi vauhdikkain ja ohitti viimeisellä puolikkaalla paalulta lähteneen Diana Ween.

Heti maaliintulon jälkeen kuitenkin kerrottiin, että tuomaristo tutkii Amanda Hännisen ohjastaman Stenbydal’s Castillan laukkoja. Pitkän odottelun jälkeen voittajaksi julistettiin Iida Innasen ajokki Diana Wee. Stenbydal’s Castillan hylkäyksen syy oli liiat laukat.

Diana Ween voitoaika oli 2.15,8 ja se paransi ennätystään huimat 9,6 sekuntia.

Lähtö uusittiin kahdesti, eli matkaan päästiin vasta kolmannella yrityksellä. Iida Innasen mukaan se ei vaikuttanut Diana Ween suoritukseen mitenkään.

”Se lähti jokaisella kerralla hyvin. Yritin vaan ajaa ravia, ja sitä se meni tosi hyvin”, Innanen kommentoi voittajahaastattelussa.

Diana Ween taustajoukot olivat syystä ylpeitä ponistaan. Kuva: Harri Pirinen

Tamman suoritus oli ohjastajalle yllätys.

”Tämä yllätti tosi paljon. En todellakaan osannut odottaa mitään tällaista. Ehkä tämä tietää, missä pitää tsempata tosi paljon. Pari vuotta sitten kävimme Norjassa, enkä odottanut voittoa, mutta niin vaan meidät kruunattiin Pohjoismaiden mestariksi. Ja nyt tämä”, Innanen hämmästeli.

Suunnitelma ennen huomista toista osalähtöä oli selvä.

”Tosi hyvillä fiiliksillä lähdetään huomiseen. Yritetään päästä hyväksytysti maaliin, niin se on tosi tosi hyvä. Nyt vaan palautellaan ponia. Juotetaan, syötetään ja annetaan paljon porkkanoita”, Innanen kertoi.

Neea Kopalainen pääsi heti lähdön jälkeen kertomaan tuntemuksensa Golden Jangin suorituksesta. Ponin kintereissä oli kuulemma ennen lähtöä ja lähdön aikana paljon painetta. Kuva: Harri Pirinen

Ponikuninkuuskilpailun ensimmäisessä osalähdössä ykkönen oli Neea Kopalaisen ohjastama Golden Jang. Sen voittoaika oli 2.11,0, ja ennätys parani 3,3 sekuntia.

”Tämä lähti voltista tosi kovaa. Ponissa oli tosi paljon painetta, ja ennen lähtöä se vei minua kiitolaukkaa”, Kopalainen kertoi.

”Odotin kyllä hyvää suoritusta, mutten ehkä näin ylivoimaista voittoa. Odotukset olivat aika isot, sillä tämä oli jo Suomen mestaruudessa tosi hyvä ja on alkanut näyttää, mihin tämä pystyy”, Kopalainen kehui.

Voitto maistui Golden Jangin taustajoukoille. Ponin oikealla puolella valmentaja Anni Niemelä. Kuva: Harri Pirinen

Myös valmentaja Anni Niemelä oli haltioissaan.

”Aivan uskomattomat fiilikset. Tiesin, että tämä pääsee kovaa, jos ravaa. Mutta kesä on ollut tosi vaikea. Tämä oli Golden Jangille vasta kesän ensimmäinen voitto”, Niemelä kertoi.

Ponikuninkuusravit jatkuvat Jyväskylän Killerin raviradalla sunnuntaina kello 12.