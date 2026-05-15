Euroviisukuume nousee Pihtiputaalla ‒ mummo aikoo testata teemaan sopivan drinksun Kunnanjohtaja toivoo, että Parkkonen saadaan keikkailemaan myös Pihtiputaalle tulevana kesänä.

Mummot kannustamassa Pete Parkkosta ja Linda Lampeniusta Parkkosen kotikylällä Mäntypirtillä. Vasemmalta oikealla: Sirpa Närhi, Kaija Aikioniemi, Aune Turunen, Helka Lohtander ja Sanna Kananen. Kuva: Pirjo Järvelin

Joonatan Reunanen

Pihtiputaalla on tunnelma katossa ennen Euroviisujen finaalia.

Suomen viisukappaleen toinen esittäjä Pete Parkkonen on varttunut kunnassa.

”Kyllähän tämä on Pihtiputaan mummolle ja koko kunnalle mahtava juttu, eihän parempaa voi olla”, sanoo Pihtiputaan nykyinen valtaapitävä mummo Sirpa Närhi.

Närhen mukaan tunnelma oli korkealla jo semifinaalissa.

”Katsoimme muiden mummojen kanssa semifinaalin ja esitys oli kyllä niin hieno. Olemme tässä täysillä mukana,” Närhi sanoo.

Närhi kuvailee kunnan yleistä ilmapiiriä hyvin positiiviseksi ennen finaalia. Parkkonen näkyy myös katukuvassa.

”Nelostien varressa on ollut jo pari viikkoa kyltit, jossa lukee onnea Petelle ja Lindalle Euroviisuissa. Kaikenlaisia pahvikuvia löytyy ja katsomot on koristeltu hienoiksi.”

”Olen varautunut olemaan kahteen asti yöhön mukana, kyllä mummot jaksaa.” Sirpa Närhi

Pihtiputaan mummolla on jo selvät sävelet finaali-illalle.

”Aion käydä useammassa katsomossa. Ravintolassa on kuulemma teemaan sopiva drinksukin, kyllähän mummo aikoo käydä sen testaamassa. Olen varautunut olemaan kahteen asti yöhön mukana, kyllä mummot jaksaa.”

Meinaako mummo juhlia vielä pidempääkin, jos tulee voitto?

”Kyllä, lähdetään torille juhlimaan. Pitää varmaan laittaa värivalot ja ehkä otsalamppukin päälle.”

Myös Pihtiputaan kunnanjohtaja Ari Kinnunen on innoissaan Parkkosen ja Linda Lampeniuksen ennakkosuosikin asemasta.

”Järjestämme kuntana kisakatsomon koulun liikuntasalissa ja muuta oheisohjelmaa,” Kinnunen sanoo.

Hänen mukaansa muita yleisiä kisakatsomoita on kolme. Yksi Parkkosen kotikylällä Elämäjärvellä.

Kinnunen sanoo, että kunta yrittää saada Parkkosta esiintymään paikkakunnalle kesällä.

Hän ei kuitenkaan paljasta, mitä palkintoa kunta on ajatellut, jos viisuista irtoaa voitto.

”Toivotaan, että kesäkonsertin yhteydessä voidaan julkistaa jokin lahja”, Kinnunen sanoo.