Viikonlopun ravit: Retostella etumatkalta Varsakunkun finaaliin Seinäjoella on lauantaina ikäkausifinaalien päivä. Santtu Raitala jatkaa MM-sirkusta Australiassa.

Retostella ja valmentaja Niko Jokela juhlivat Oulussa Pikkuprinsessan voittoa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Perjantai 7. marraskuuta

Perjantain pääravit ajetaan Teivossa. Ravi-ilta käsittää kaikkiaan yhdeksän lähtöä. Illan pääpeli Toto5 alkaa tuttuun tapaan neljännestä lähdöstä.

Teivon totoviitosesta ei löydy varsinaista kansanvarmaa. Kohdelähdöissä on sen sijaan useampikin ennakkoon makean oloinen kaksinkamppailu.

Ensimmäisessä kohteessa Doctor Gio tarjoaa haasteen Fortunewheelgardenille. Toisessa kohteessa vastakkain ovat Stand Up And Shout sekä Space Raja.

Neljännessä kohteessa napit vastakkain ovat Quick Swamp ja Supreme Tarantella. Kokonaisuudessaan pelikansaan saa etua, jos riviin löytyy osuva piikki.

Teivon ravit käynnistyvät kello 18.00. Toto5-kupongit on jätettävä kello 19.10 mennessä.

Illan kakkosravit ajetaan Joensuussa. Ravien yhteydessä julkistetaan Joensuun radan seuraava toimitusjohtaja. Joensuussa pääpelinä on Toto4, jonka peliaika päättyy kello 20.05.

Ruotsissa pelataan illalla Toto64-peli, jonka kohdelähdöt kisataan Färjestadissa ja Bodenissa. Tuttuun tapaan viimeksi mainitulla radalla on myös suomalaisedustusta.

Toto64:n peliaika päättyy kello 21.30.

Lauantai 8. marraskuuta

Seinäjoella ratkotaan useammankin ikäluokkakilpailun finaali. Kasvattajakruunun finaaleja on ohjelmassa peräti neljä.

Nelivuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku on yksi päivän tapauksista. Toto75-pelin kolmantena kohteena ajettava finaali kilpaillaan tasoitusajona, jossa tammoilla on 20 metrin hyvitys.

Paalulta starttaava Retostella on tätä ennen kovistellut oriita ja ruunia ilman minkäänlaisia hyvityksiäkin. Ville Koiviston ohjastama tamma saa nyt merkittävän edun takamatkalaisiin nähden, ja Kriteriumin kakkonen on lähdön kiistaton suosikki.

Takamatkalta mahtitammaa yrittää tavoitella useampikin kova menijä. Suosikin epäonnistumista kärkkyvät ennen kaikkea syksyn komeetta ja Satakunta-ajon sankari Siirin Toive, Kriteriumin voittaja Camppari, koko kauden varmoin ottein kilpaillut Marstio sekä huikeaan syyskuntoon noussut Rebyytti.

Callela Nelson on tällä kaudella voittanut Oulun Number Onen ja Härmän juhannusmailin. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Kultadivisioonassa kilpailukauttaan jatkaa Callela Nelson, jonka suosikkiasemaa yrittää kyseenalaistaa huippukuntoinen Kurri Jari Boko.

Seinäjoen ravit alkavat kello 13.00. Toto75-peli sulkeutuu kello 14.45.

Ruotsissa Toto85-sirkus on siirtynyt Bergsåkeriin. Uutta Ruotsin pääpeliä ryydittää tänä lauantaina yli kahden miljoonan euron jackpot, joka saa kyynisimmätkin prosenttipelurit kaivautumaan koloistaan.

Ensimulkaisulla Toto85 vaikuttaa jackpot-kierrokselle sopivaan tapaan todella haastavalta. Ei olisi mikään ihme, jos täysosuman voittosumma nousisi korkealle.

Toisessa kohteessa keulapaikalle tähyävässä Ready Starissa voisi olla piikin ainesta. Mailin matka suosii Magnus A Djusen ohjastamaa hevosta, ja kovasta vastuksesta huolimatta se on keulajuoksulla hankala ohitettava.

Toto85:n peliaika päättyy kello 17.10.

Sunnuntai 9. marraskuuta

Santtu Raitala jatkaa ohjastajien MM-turneetaan. Sunnuntaina ohjastajavirtuoosi kilpailee pisteistä Wintonin radalla Australiassa. Aamuyöllä Suomen aikaa ajettavissa raveissa on ohjelmassa kaikkiaan neljä MM-osalähtöä.

Suomessa vietetään sunnuntaina isänpäivää. Juhlapäivän ravit ajetaan Jokimaalla.

Kello 13.00 ajettavien ravien pelikärki on Toto5, joka on ohjelmassa neljännestä lähdöstä alkaen.

Toto5-systeemit on jätettävä sisään viimeistään kello 14.10.

Länsinaapurissa päähuomio kohdistuu sunnuntaina Tanskaan. Charlottenlundin radalla ajetaan ravit, joiden suurin peli on Toto75.

Päivän pääpelin huipentuma on perinteinen Tanskan kaksivuotislähtö Danskt Opdrætningsløb, jonka voittaja kuittaa reilut 26 000 euroa.

Toto75 sulkeutuu kello 16.00.