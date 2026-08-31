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Uusi entistä suljetumpi raja-aita on vaikuttanut villisikojen kulkemiseen.
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Metsä
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Erä
31.8.2026
21:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
villisika
raja-aita
metsästys
itäraja
sikarutto
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