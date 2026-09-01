Puolustusvoimien mukaan drooneja ei harhautunut Suomeen, rajoitukset itäisellä Suomenlahdella on poistettu. Venäjä kertoi pudottaneensa kymmeniä drooneja yön aikana.

Puolustusvoimat kertoo purkaneensa ilmailun ja merenkulun tilapäiset rajoitukset itäisellä Suomenlahdella aamukuuden jälkeen. Rajoitukset otettiin käyttöön ennen aamuneljää.

Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla turvattiin sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueella olisi jouduttu torjumaan lennokkeja.

Ilmailua ja merenkulkua on rajoitettu Itäisellä Suomenlahdella varotoimenpiteenä aiemminkin, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän satamiin ja Pietarin seudulle.

Tiistain vastaisena yönä on käyty vilkkaasti ilmasotaa Suomen lähialueilla, käy ilmi venäläismediasta. Leningradin alueelle on yön aikana isketty kymmenillä lennokeilla, kertoo pietarilaismedia Fontanka.

Venäläisviranomaisten mukaan yli 40 droonia on ammuttu alas Leningradin alueella. Pääkaupunki Moskovan yllä on ammuttu alas toistakymmentä droonia, kertoo valtiollinen uutistoimisto Tass.

Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drozdenko kertoi Telegramissa, että Laukaansuun eli venäläisittäin Ust-Lugan satamassa on tullut vaurioita ja syttynyt tulipalo. Satama on merkittävä Venäjän öljyviennille.