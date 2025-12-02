Suomen suurimmalle tallialueelle rakennetaan kosteikko – webinaarista lisätietoaSuomen suurimman tallialueen valuma-alueelle Ypäjälle suunnitellaan Loimijoen veden laatua parantavan kosteikon rakentamista.
Loimijoen vedenlaatua on parannettava, ja toteutuakseen se edellyttää erityisesti joen valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen vähentämistä. Valumien hillitsemisen yksi keino on viivyttää vesiä kosteikon avulla.
Hevosopiston kohdalle Loimijoen rantapellolle Ypäjälle suunnitellaan kosteikon rakentamista. Hanketta vetää Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry. Kosteikon tarkoituksena on saada tasattua virtaamia ja siten vähentää alueelta Loimijokeen tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta.
”Kosteikon rakentaminen on osa Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen laajempaa Loimijoki-työtä”, kertoo yhdistyksen kehityspäällikkö Hanna Arola tiedotteessa.
Hevosopiston toimitusjohtaja Heli Kivimäki-Mannerin mukaan kosteikon rakentamisella on huomattavia positiivisia vaikutuksia vesiluontoon ja monimuotoisuuteen.
”Kosteikon rakentaminen on osa Hevosopiston ympäristötyötä”, toimitusjohtaja toteaa tiedotteessa.
Kosteikot lisäävät monimuotoisuutta valuma-alueilla, Ypäjän kosteikko toimii myöhemmin esimerkkikohteena siitä, millaisia ratkaisuja vesien tilan ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi voidaan tehdä.
Kosteikon suunnitelmat on tehty kuluneen syksyn aikana ja se rakennetaan ensi kevään-kesän aikana. Kosteikko rakentuu Loimijoen rantapellolle, Poukkasillan kupeeseen. Kosteikon yhteyteen on myös suunnitteilla puupuhdistamo. Alueen maisemointi suoritetaan kesän jälkeen. Vedenlaatua seurataan projektin aikana ja sen päätyttyä.
Hanke järjestää yleisötilaisuuksia, jolloin aiheesta kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua kosteikon rakentamisprosessiin. Ensimmäinen yleisötilaisuus on webinaari, jossa kosteikkoa esitellään. Se järjestetään verkossa joulukuun 4. päivänä. Ilmoittautumistiedot löytyvät Hippoliksen verkkosivuilta.Artikkelin aiheet
