Raviohjastajien MM-kilpailu käynnistyy Uudessa-Seelannissa – Santtu Raitala kommentoi fiiliksiään ensimmäisessä kisakaupungissa Kymmenen maan ravitaiturit ottavat toisistaan mittaa kuutena päivänä ajettavissa osalähdöissä ympäri Uutta-Seelantia.

Santtu Raitala otti tuntumaa ensimmäiseen kilpailuareenaan Kaikouraan lauantaina. Kuva: Toni Sarkama

MT Hevoset | Ravit Toni Sarkama

Raviohjastajien MM-kilpailu ratkaistaan tänä vuonna Uudessa-Seelannissa, minne kymmenen eri maan osanottajat ovat matkustaneet kuluneen viikon aikana järjestäjämaan edustajaa Blair Orangea lukuun ottamatta.

Pisimmän matkan Tyynen valtameren saarivaltioon teki Suomea jälleen MM-kisoissa edustava Santtu Raitala.

”Matkamme starttasi Suomesta tiistai-iltana. Yli 30 tuntia kestänyt matkustus palkittiin, kun saavuimme torstaiaamuna paikallista aikaa kesäiseen Christchurchiin, missä aurinko helli suomipoikia”, Santtu Raitala veisteli MT:lle paikan päällä.

”Aikataulu oli täällä päässä oikein sopiva. Torstaina ja perjantaina sai ottaa rennosti, ja sai nukkua matkalla kertynyttä univelkaakin pois.”

MM-kilpailu laukaistaan käyntiin sunnuntaina Kaikouran kaupungista, joka sijaitsee 180 kilometriä Christchurchista pohjoiseen.

Kilpailijat matkasivat lauantaina yhdessä Kaikouraan, missä kisat käynnistyvät sunnuntaina kolmella osalähdöllä.

Paikallisten ennakkokertoimien perusteella Raitalan ajokkia on arvotettu sunnuntain ensimmäisessä osalähdössä seitsemänneksi eniten, toisessa kuudenneksi ja kolmannessa kahdeksanneksi eniten.

Santtu Raitala on mukana MM-kilpailussa toista kertaa. Kaksi vuotta sitten hän sijoittui Hollannissa, Saksassa ja Belgiassa ajetussa kisassa neljänneksi.

Menestyspaineita Raitala ei suostu reissusta ottamaan.

”Tärkeintä on ajaa omaa parasta tasoaan, ja katsoa, mihin se tällä reissulla riittää. Vastassa on monta kovaa kuljettajaa, kuten toki MM-kisoissa kuuluukin olla. Ensimmäisissä lähdöissä hevosarvonnat eivät osuneet minulle optimaalisella tavalla kohdilleen.”

Pihtiputaalainen Santtu Raitala on Suomen viime vuosien ylivoimainen ykköskuski. Raitala on voittanut ajajaliigan vuodesta 2019 lähtien, ja samasta vuodesta lähtien hänet on myös valittu vuoden ohjastajaksi. Kuva: Ville Toivonen

Itse matkalta Raitala odottaa eniten ikimuistoisia hetkiä uusissa kilpailuympäristöissä.

”Yksi mielenkiintoisin asia matkalla tulee olemaan peitsareilla ajaminen. Kun on koko ikänsä vältellyt kyseistä askellajia, nyt se tulee tällä reissulla vääjäämättä eteen, sillä suurin osa osalähdöistä ajetaan peitsareilla.”

MM-kilpailujen kuusi osapäivää pitävät sisällään yhteensä 20 lähtöä. Kilpailut jatkuvat maanantaina Kaikouran vuoden päätapahtumassa, joka huipentuu perinteiseen peitsareiden Kaikoura Cupiin. Muut kilpailupäivät ovat Cambridge 5.11., Addington 7.11., Winton 9.11. ja 11.11. jälleen Christchurchin kupeessa sijaitseva Addington, joka huipentaa MM-kiertueen ohjastajaottelun viimeiseen osalähtöön.

Uusi-Seelanti on Suomen aikaa 11 tuntia edellä. Valtaosa MM-osakisoista ajetaan paikallista aikaa iltapäivisin, eli Suomen aikaa aamuyöstä.

Kaksi edellistä maailmanmestaruutta on vienyt Hollantia edustava Rick Ebbinge, joka ei nyt ole mukana kilpailussa. Tämän vuoden osallistujista maailmanmestaruuden ovat aiemmin voittaneet James MacDonald vuonna 2017 ja Pierre Vercruysse vuonna 2013.

Raviohjastajien MM-kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 alkaen. Alkuun kilpailu järjestettiin joka vuosi, mutta vuodesta 1981 MM-tittelistä on ajettu kahden vuoden välein.

Kilpailun menestynein ohjastaja on 1970- ja 1980-luvuilla yhteensä neljä maailmanmestaruutta voittanut norjalainen Ulf Thoresen.

Kukaan suomalainen ei ole koskaan voittanut raviohjastajien maailmanmestaruutta.

Raviohjastajien MM-kilpailun kokonaiskisan palkintopotti on yhteensä 55 000 USA:n dollaria. Maailmanmestarin osuus palkintokakusta on 25 000 dollaria.