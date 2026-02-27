EU alkaa väliaikaisesti soveltaa Mercosur-sopimustaMercosur-sopimuksen laillisuus on edelleen EU-tuomioistuimen arvioitavana.
EU on päättänyt alkaa väliaikaisesti soveltaa Etelä-Amerikan Mercosur-maiden kanssa solmittua kauppasopimusta. Asiasta kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.
Mercosur-sopimuksen laillisuus on edelleen EU-tuomioistuimen arvioitavana. Monet EU-maat ovat olleet huolissaan, että sopimus aiheuttaisi maataloustuotteiden vyöryn EU:n sisämarkkinoille.
Sopimusta vastustanut Ranskan presidentti Emmanuel Macron luonnehti päätöstä huonoksi. Saksan ulkoministeri Johann Wadephul puolestaan kehui ratkaisua historialliseksi.
