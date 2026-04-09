Päivän ravit: ME-ori aloittaa kautensa katseilta piilossa Vielä tänä torstaina joudutaan tulemaan toimeen ilman Suomen raveja. Päivän mielenkiintoisimman urheilusuorituksen näkee oikeastaan vain paikan päälle matkustamalla.

Jaa Kuuntele

Seitsenvuotiaaksi kääntynyt Brenne Borken on valmis uusiin mainetekoihin. Kuva: Elina Paavola

Markku Lindström

Suomessa eletään talvisesongin viimeistä kuusipäiväistä raviviikkoa. Ensi viikon torstaina ravataan jälleen. Tänä torstaina joudutaan repimään riemu vielä ulkomaan ravitarjonnasta.

Päivän mielenkiintoisinta ravilähtöä ei ole helppo nähdä, sillä Foruksen ravit Norjassa eivät kuulu sen paremmin ATG:n kuin Veikkauksenkaan kuvalliseen tarjontaan. Norjan ravilähtöjen näkeminen ei suju ilman paikallisen Rikstoton tunnuksia.

Ravien viidennessä lähdössä avaa kautensa maailmanennätysori Brenne Borken. Lähdön ykköspalkinto on verraten vaatimaton 20 000 Norjan kruunua eli noin 1 800 euroa.

Brenne Borken juoksi viime vuonna elokuun alussa uuden kylmäveristen maailmanennätyksen. Ori pyyhälsi 1640 metrin matkan Gävlessä aikaan 17,7a. Oriin valmentaja Øystein Tjomsland on aiemmin kertonut Travrondenille talven harjoittelukauden sujuneen suunnitelmien mukaan.

Iltapäivällä ravataan Bodenin lounasravit alkaen kello 13.20. Totuttuun tapaan Ruotsin pohjoisimmalla radalla on runsas suomalaisedustus.

Ruotsissa valmentavista suomalaisista Bodenin kiireisin on Petri Salmela, jonka tallista starttaa iltapäivän aikana peräti 11 hevosta. Janita Luttuselta on viivalla kolme hevosta, ja Jonna Irri saapuu Bodeniin kahdella hevosella.

Mika Forssilla ja Ville Pohjolalla on lounasraveissa kuusi ohjastustehtävää mieheen. Suomen puolelta Bodeniin matkaa sankka joukko hevosia taustajoukkoineen.

Illalla Ruotsin pääravit ajetaan Örebrossa. Toto64-peli sisältää kolme- ja neljävuotiaiden lämminveristen hyvätasoisia Breeders Crownin alkueriä. Suomalaisvalmentajista Ville Karhulahdella on kaksi valmennettavaa mukana Breeders Crownin alkuerissä.

Toto64-peliä piristää maltillinen noin 64 000 euron jackpot. Illan pääpelin ensimmäinen kohde ajetaan kello 20.30.