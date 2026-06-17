Syksyn varsahuutokaupassa myydään 80 varsaa, kuninkuusraviperjantaina 18 Kuninkuusravien varsahuutokaupassa on tarjolla 18 suomenhevosta. Syksyn varsahuutokauppa muuttaa Ypäjältä Lahteen ja uudistuu muutenkin reilusti.

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Pitkään Ypäjällä järjestetty varsahuutokauppa siirtyy tänä vuonna Lahden Jokimaalle. Nyt varsat eivät enää ole yleisön edessä myyntivuorossa ollessaan. Kuva: Anu Leppänen

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Jo vakiintuneen tavan mukaan Suomen varsahuutokauppasesonki koostuu kahdesta huutokaupasta. Teivon Kuninkuusravien perjantai 31. heinäkuuta huipentuu 18 suomenhevosvarsan myyntiin.

Kuninkuusravien tiedotteen mukaan alun perin tarkoituksena oli hyväksyä myyntiin enintään 15 varsaa, mutta lopulta päädyttiin ottamaan mukaan kaikki ilmoittautuneet.

”Haluamme osaltamme tukea suomalaisia kasvattajia emmekä halunneet jättää yhtään määräaikaan mennessä ilmoitettua varsaa huutokaupan ulkopuolelle”, Kuninkuusravien projektipäällikkö Niina Okkonen kertoo tiedotteessa.

Kuninkuusravien huutokaupassa myynnissä on yksi-, kaksi- ja kolmivuotiaita suomenhevosia.

Suomenhevosten varsahuutokauppa on vakiintunut osaksi kuninkuusraviperjantain ohjelmaa. Kuva viime vuodelta Oulusta. Kuva: Maisa Hyttinen

Perinteinen yksivuotiaiden huutokauppa siirtyy tänä vuonna Ypäjän Hevosopistolta Lahden Jokimaan raviradalle. Myynnissä on 80 varsaa, joista suomenhevosia on 11 ja lämminverisiä loput 69.

Huutokauppayhtiö Starinitan toimitusjohtaja Mitja Nummenmaa kertoo olevansa tyytyväinen monipuoliseen tarjontaan.

”Suomenhevosia on riittävästi ja lämminverisissä on tarjontaa varmasti sekä alle 5000 euron varsaa etsiville että myös arvokkaamman hevosen ostajille”, Nummenmaa summaa.

”Mukana on myös uusia myyjiä, jotka eivät ole aikaisemmin ole olleet myyjinä huutokaupassa, mainiten vaikka Mikko Laakkosen sekä Kemppitallin.”

Uusissa puitteissa huutokauppa uudistuu monella tavalla. Merkittävimpiä uudistuksia on, että myyntivuorossa olevat varsat eivät enää tule esille yleisön silmien alle, vaan niistä pyörii ennen huutokauppaa Jokimaan maneesissa koostetut videot.

Mitja Nummenmaa ei usko uuden konseptin muodostuvan kynnyskysymykseksi. Kaikki varsat ovat paikan päällä Lahdessa ja niihin pääsee tutustumaan entiseen tapaan.

”Ostopäätöksen kannalta hevosen kehässä fyysisesti oleminen ei ole oleellista, vaikka se omanlaistaan tunnelmaa tuokin. Ostopäätös kuitenkin tehdään videoiden perusteella ja hevonen tallialueella näkemällä”, Nummenmaa uskoo.

Suomen Hevosenomistajain Keskusliiton toiminnanjohtaja Mitja Nummenmaa on myös huutokauppayhtiö Starinitan toimitusjohtaja. Kuva: Juha Tanhua

Meklarit ovat Jokimaalla ravintolakatsomossa, johon myydään illalliskortteja. Huutoihin saa osallistua myös tallialueelta sekä katsomorakennuksen alakerrasta.

”Iso kysymys on, että kuinka paljon väkeä tulee”, Nummenmaa myöntää.

”Illalliskortti vaaditaan ravintolaan, johon mahtuu noin 700 ihmistä. Kaikille muille alueille on vapaa pääsy, ja myös katsomon alakertaan tulee palveluita ja ohjelmaa ihmisten viihtymiseksi. Huutokaupan jälkeen alakerrassa on myös livebändi.”

Nummenmaa odottaa kokonaisyleisömäärän kasvavan viime vuosista.

”Viimeiset pari vuotta suuruusluokka on ollut noin 700–900 ihmistä. Parhaimmillaan jonakin raviliigavuonna oli varmasti ainakin lähes 1500 ihmistä. Nyt minimitavoite on ehkä tuhat henkeä”, hän haarukoi.

Jokimaan huutokauppaan on myös etähuutomahdollisuus Traveran kautta. Huutokauppa näkyy suorana lähetyksenä Maaseudun Tulevaisuuden sivuilla.

”On kiva palvella kotisohvalla oleviakin ihmisiä, mutta tavoitteena on, että huutokauppa on ihmisille myös kohtauspaikka. Pyrimme parantamaan palveluita, jotta ihmisten kannattaisi tulla paikan päälle”, Mitja Nummenmaa korostaa.

Linkki Kuninkuusravien huutokauppavarsalistaan.

Linkki Starinita oy:n huutokauppavarsalistaan.