Perinteinen varsahuutokauppa siirtyy uusiin maisemiin Huutokaupan järjestäjä hakee tapahtumalle uusia ulottuvuuksia. Jokimaan raviradalle siirtyvä varsahuutokauppa panostaa ensi vuonna oheistapahtumiin.

Syksyistä varsahuutokauppaa kehitetään voimakkaalla kädellä. Kuvassa meklari Lauri Hyvönen Ypäjän huutokaupassa. Kuva: Anu Leppänen

MT Hevoset | Hevoskasvatus Markku Lindström

Perinteisesti syksyllä Ypäjän Hevosopistolla järjestetty ravihevosten varsahuutokauppa uudistuu ensi vuodeksi täydellisesti. Kaikkein suurimpana muutoksena on paikanvaihdos. Varsahuutokauppa tullaan järjestämään Jokimaan raviradalla.

Tapahtuman ajankohta säilyy samana. Ensi vuoden huutokauppa järjestetään syyskuun ensimmäisenä perjantaina, jolloin raviviikonloppu on Oulussa.

Huutokaupan järjestämisestä vastaavan Starinita oy:n toimitusjohtaja Mitja Nummenmaa kertoo, että itu tapahtuman uudistamisesta syntyi, kun delegaatio kävi tutustumassa Ruotsin huutokauppaan ja etähuutamiseen ennen tämän syksyn huutokauppaa.

Nummenmaa kertoo, että uudessa konseptissa varsat olisivat näytillä etukäteen tallialueella, mutta huutokaupassa ne eivät olisi fyysisesti paikan päällä.

”Uusi konsepti alkoi kehittyä. Huudettaisiin hevosia ravintolan tiloissa, ja varsat esiteltäisiin screeniltä. Se toimi hyvin Solvallassa, joten miksei se voisi toimia meilläkin”, Nummenmaa visioi.

Mitja Nummenmaa Starinita Oy:stä on varsahuutokaupan uudistuksista innoissaan. Kuva: Ville Toivonen

Myös Jokimaan raviradan toimitusjohtaja Ville Holopainen oli hankkeessa aloitteellinen. Nummenmaa sai huutokauppayhtiön hallitukselta mandaatin kilpailuttaa tapahtumaa raviratojen kesken.

”Toki keskustelin asiasta myös Ypäjän kanssa. Radoista erottuivat sijainnin ja muiden mahdollisuuksien puolesta Vermo ja Jokimaa. Holopaisen kanssa löytyi aika nopeasti yksimielisyys, miten tapahtumaa voitaisiin kehittää.”

Suurin ero Ypäjän huutokauppaan tulee oheistapahtumissa. Taustavoimien tarkoitus on järjestää varsinaisen huutokaupan jälkeen iltajuhla.

”Mietittiin yhdessä, että tehdään kiva tapahtuma, minne kaikki haluaa tulla. Ypäjälläkin on ollut tärkeää jutella ja kohdata ihmisiä, mutta Jokimaalla voidaan sitten pitää vielä jatkot. Ja päivällekin saadaan jo oheisohjelmaa. Tulemme kuuntelemaan sidosryhmiä, mitä asiakkaat oikeasti haluavat. Asiakkaita vartenhan tätä tehdään.”

Nummenmaa suitsuttaa Jokimaan sijaintia muutama kilometri Lahden ydinkeskustasta.

”Voidaan tällä sijainnilla saada uusia myyjiäkin paikalle. Täällä voi verkostoitua ja voidaan vaikka perustaa hevoskimppoja. Olen tosi innoissani tästä hommasta. Olen toiveikas, että päästäisiin vielä yhtä askelta korkeammalle ravikartalla. Päätavoitteemme on joka tapauksessa kotimaisen ravihevoskasvatuksen edistäminen.”

Etähuutamisen suhteen Nummenmaa on varautunut. Tänä syksynä käytössä olleen etähuutojärjestelmän kokemukset eivät olleet pelkästään positiivisia.

”Katsotaan millaiseen sopimukseen meillä on varaa. Etähuutaminen oli vähäistä, ja kokonaisuus oli itselleni pettymys. Meillä ei ole muutenkaan varaa menettää ihmisiä paikan päältä.”

Ville Holopainen uskoo Jokimaan raviradan tarjoavan varsahuutokaupalle erinomaiset puitteet. Kuva: Jarno Mela

Jokimaan raviradan toimitusjohtaja Ville Holopainen on myös iloinen tapahtuman saamisesta Jokimaalle.

”Meidän tavoitteenamme on olla tapahtumakeskus, ja varsahuutokauppa osaltaan tukee tätä suuntausta. Meidän inframme palvelee tapahtumaa niin hyvin, että voimme kasvattaa sen yleisömäärää”, Holopainen kertoo tyytyväisenä.

Holopaisen mukaan raviradan yhteydessä olevat tallitilat ja suuri pysäköintialue helpottavat tilaisuuden järjestämistä. Jokimaan suuri ravintola mahdollistaa mittavan tilaisuuden järjestämisen. Lahden talousalueen majoituskapasiteetti helpottaa ihmisten jäämistä iltajuhlaan.

”Meillä on vahva usko, että hevoset ja ihmiset on helpompi saada Lahteen. Meillä on koulutuskeskus Salpaus isossa roolissa tukijärjestelyjen kanssa. Investoimme paikkojen parantamiseen”, Holopainen luettelee.

”Starinita oy järjestää huutokaupan ammattitaidolla. Me vastaamme oheisohjelmasta, ja siinä me olemme hyviä. Ravintolatoiminnot ja palvelut toimivat meillä hyvin.”