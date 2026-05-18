Päivän ravit: Bienvenue sopivassa tehtävässä Viikko alkaa Kouvolan euronelkku-raveilla. Yhdeksän lähdön ravit ja keväinen sää on mukava yhdistelmä.

Jaa Kuuntele

Alustavan kengitystiedon mukaan Bienvenuella kilpaillaan maanantaina kaikki kengät jalassa. Kuva: Kaisa Stengård

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Euronelkun avauskohteessa Bienvenue on hurjassa kunnossa. Viime viikot Pekka J Korhosen omistama ja valmentama ruuna on kilpaillut lauantailähdöissä.

Oulussa toukokuun alussa Bienvenue yllätti kirimällä nousijadivisioonassa kakkoseksi. Viikko tämän jälkeen ruuna menetti pelin Vermon finaalilähdössä lähtölaukkaan, mutta näytti muiden takana todella hienolta. Kovimman haasteen Tuomas Pakkasen ohjastama hevonen saa Piece Of Anemonelta ja Madrerolta.

Tammalähtö on kerännyt viisitoista suomenhevosta kolmelle eri paalulle. Asetelma on mielenkiintoinen, mutta kalliin rivimaksun euronelkussa pelillisesti vaativa.

Paalun ykkösradalta starttaava Rimpauttaja on hirmukunnossa. Voltista tamma ei ole kaikkein varmin tapaus, ja etu voi sulaa jo ensimetreillä. Kahdenkympin pakin kovin tekijä on Ariannas, jolla on alla finaalivoitto Vermosta.

Neljänkymmenen metrin takamatkalta lähtee takaa-ajoon Mergel. Seppo Suurosen valmentama tamma ei ole tämän kauden kolmesta startistaan vielä voittoa napannut, mutta eiköhän senkin aika ole ennemmin tai myöhemmin. Forssan tammadivisioonakarsinnan perusteella kunto on vahvassa nousussa.

Päätöskohteessa peliä tulee keräämään Sahara Talkabout. Ruuna ei ole täysin suoritusvarma, mutta Jukka-Pekka Hukkanen on valmentanut sen kovaan kuntoon. Lähtöpaikka on maanantaina mainio, mitä ei voi sanoa parhaiden vastustajien arpaonnesta.

Ruotsissa ravataan illalla Dannerossa. Lämminveristen kovimmassa sarjassa mielenkiintoinen tuttavuus on S.G.Mistral. Seitsenvuotias ruuna siirtyi viime talvena Roger Walmannin tallista Oscar Berglundille. Samalla Solvallan kirkkaat valot vaihtuivat pohjoisempiin kilparatoihin.

Alkuvuonna S.G.Mistral on voittanut helpoissa tehtävissä kaikki neljä starttiaan. Dannerossa vastus kovenee, kun pienessä lähdössä vastassa ovat muun muassa Make Or Break Zaz ja mystisesti nimetty Summermusic’nightS.