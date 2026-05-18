Antti Ojanperä tuhannen voiton kerhoon valmentajana – kahdella hevosella on erityinen paikka sydämessä Antti Ojanperän mukaan tallin hevosmäärää on ennemmin tarkoitus vähentää kuin lisätä.

Jaa Kuuntele

Antti Ojanperä ja Jutta Ihalainen pyörittävät valmennustoimintaansa Jutan kotikulmilla Pihtiputaalla. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Antti Ojanperä saavutti tuhannennen voittonsa valmentajana sunnuntaina 17.5. Hänestä tuli seitsemäs tuhat voittoa 2000-luvulla saavuttanut suomalaisvalmentaja.

Marraskuussa 45 vuotta täyttävä valmentaja on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen ykkösvalmentajien joukkoon. Vuoden valmentajaksi Ojanperä on valittu vuosina 2018, 2024 ja 2025.

”Onhan tämä kova saavutus. Eikä meillä ole tavannut olla kovin suurta hevosmäärää tallissa kerralla. Sitäkin kautta tällaisen voittomäärän saavuttaminen on kova juttu”, Antti Ojanperä tunnelmoi.

Antti Ojanperälle tuhannen voiton saavuttaminen valmentajana ei ollut ensisijainen tavoite uran alkuvaiheessa. Kilvanajaminen tuntui luontevalle tavalle saavuttaa voittoja.

”Uran alkuvaiheessa ajattelin tuhannen voiton rajan puhkaisemisen ohjastajana olevan hyvä tavoite. Ei asioita silloin miettinyt ihan niin paljon valmentamisen kautta. Vajaa kymmenkunta vuotta sitten vähensin kilvanajoa, ja olen keskittynyt enimmäkseen valmentamiseen.”

Pihtiputaalaisvalmentaja on voittanut ravikuninkuuden neljästi. Jokivarren Kunkku toi talliin ensimmäisen ravikuninkuuden vuonna 2015. Evartti voitti ravikuninkuuden vuosina 2020, 2021 ja 2022.

Evartti toi Ojanperän tallin juhlavoiton kotiratansa Pihtiputaan paikallisraveissa. Jutta Ihalainen oli kolminkertaisen ravikuninkaan ohjissa. Kuva: Lotta Niskanen

Evartin kanssa Ojanperä sai juhlia myös Elitkampenin voittoa Solvallassa vuonna 2023. Suomenhevoskaksikolla onkin aivan oma erityinen paikkansa valmentajan sydämessä.

”Jokivarren Kunkku oli minun ensimmäinen absoluuttinen huippuhevonen. Näillä kahdella hevosella on ollut todella iso merkitys meidän tallillemme. Toki meillä on ollut paljon muitakin todella hyviä hevosia, mutta en usko kenenkään syrjäyttävän Evartin tai Jokivarren Kunkun asemaa minun arvoasteikossani.”

Tällä hetkellä Ojanperän tallissa asustaa vajaat 30 valmennettavaa. Antti Ojanperän mukaan hevosmäärä ei tule nousemaan nykyisestä. Pitkän ajan tavoitteena on jopa hieman vähentää valmennettavien määrää.

”Haluan tehdä homman mahdollisimman laadukkaasti hevosteni kanssa. Keskitytään mieluummin pienempään määrään, kuin että yritettäisiin liian ison hevosmäärän kanssa.”

Viime talvena Antti Ojanperä teki uuden aluevaltauksen siirtäessään osan valmennettavistaan kilpailemaan Ranskaan. Valmentajalle kovatasoissa Vincennesin Talvimeetingin lähdöissä kilpaileminen oli pitkäaikaisen haaveen toteutuminen.

Hyvin Ranskassa sujunut talvi saa jatkoa tulevana talvena. Antti Ojanperä painottaa haluavansa menestyä tulevina talvina vieläkin paremmin Ranskassa.

”Ei ensimmäinen talvi Ranskassa ollut missään nimessä meillä mikään täydellinen onnistuminen. Yritetään tehdä seuraavalla kerralla joitakin asioita vähän eri tavalla. Saataisiin sitä kautta vieläkin parempia onnistumisia.”

Valmentajien voittotilastointi aloitettiin Suomessa vasta vuosituhannen vaihteessa. Ennen Ojanperää tuhannen voiton merkkipaalun on ehtinyt saavuttaa kuusi valmentajaa. Harri Koivunen on 2000-luvun voitokkain suomalaisvalmentaja reilulla 2200 voitollaan.