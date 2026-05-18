Ilveskanta jatkaa nousuaan tasaisella 21 prosentin kasvuvauhdillaHavaintoja ilvespentueista kertyi koko maasta viime vuonna yli 7 000, mikä oli puolet enemmän kuin viime vuonna.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen kanta‑arvion mukaan koko maan ilveskanta oli vuoden 2025 syksyllä arviolta 3 070–3 700 yksilöä. Määrä on noin 21 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Ilveskannan kasvu on ollut tasaista vuodesta 2018 lähtien ja erityisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Kannan vahvistumiseen on vaikuttanut se, ettei kolmeen viime vuoteen ole ollut kannanhoidollista metsästystä.
”Vuonna 2025 ilvespentuehavaintoja kertyi koko maasta noin 7 190, mikä on lähes puolet enemmän kuin edellisvuonna”, tutkija Annika Herrero toteaa tiedotteessa. Myös viime vuonna ilveskannan kasvuvauhdiksi määriteltiin 21 prosenttia.
Ilvespentueita arvioidaan olleen vuoden 2025 syksyllä 566–686. Pentueeseen kuuluu emo ja vähintään yksi alle vuoden ikäinen pentu.
Malli tuottaa myös ennusteita kannan tulevasta kehityksestä. Ennusteen mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella ilveksiä voisi olla syksyllä 2026 noin 3 590–4 350 yksilöä.
Poronhoitoalueella ilveskanta arvioitiin olleen syksyllä 2025 noin puolet pienemmäksi kuin edellisvuonna. Alueella havaittiin 8–18 ilvespentuetta, ja ilvesten kokonaismääräksi arvioitiin 68–140 yksilöä.
Metsästyskaudella 2025/2026 poronhoitoalueelta poistettiin vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla 57 ilvestä, joista Luken tutkimusten mukaan kahdeksan oli lisääntyviä naaraita.
Poronhoitoalueella kanta-arvio perustuu arvioituihin ilvespentueisiin ja kertoimeen, joka kuvaa pentueiden määrän ja koko kannan välistä suhdetta. Poronhoitoalueen kanta-arvioon liittyy suuren pinta-alan ja havainnoitsijaverkon harvuuden takia muuta maata enemmän epävarmuutta.
Luonnonvarakeskus tuottaa ilveksen kanta‑arvion poronhoitoalueen ulkopuolisessa osassa maata populaatiomallilla, joka hyödyntää pitkäaikaista havaintoaineistoa ja huomioi muun muassa ilvesten lisääntymisen ja kuolleisuuden.
Ilvesten arvioitu määrä syksyllä 2025
Etelä-Häme 163–292
Etelä-Savo 266–448
Kainuu poronhoitoalueen ulkopuolella 107–204
Keski-Suomi 197–354
Kaakkois-Suomi 181–330
Lappi poronhoitoalueen ulkopuolella 22–53
Oulu poronhoitoalueen ulkopuolella 182–322
Pohjanmaa 55–121
Pohjois-Häme 154–288
Pohjois-Karjala 200–351
Pohjois-Savo 284–471
Rannikko-Pohjanmaa 72–141
Satakunta 178–313
Uusimaa 169–313
Varsinais-Suomi 147–281
Lähde: Luke
