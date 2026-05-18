Ilveskanta jatkaa nousuaan tasaisella 21 prosentin kasvuvauhdilla Havaintoja ilvespentueista kertyi koko maasta viime vuonna yli 7 000, mikä oli puolet enemmän kuin viime vuonna.

Maan ilveskanta oli vuoden 2025 syksyllä arviolta 3 070–3 700 yksilöä. Kuva: Heikki Willamo

Eija Vallinheimo

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen kanta‑arvion mukaan koko maan ilveskanta oli vuoden 2025 syksyllä arviolta 3 070–3 700 yksilöä. Määrä on noin 21 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Ilveskannan kasvu on ollut tasaista vuodesta 2018 lähtien ja erityisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Kannan vahvistumiseen on vaikuttanut se, ettei kolmeen viime vuoteen ole ollut kannanhoidollista metsästystä.

”Vuonna 2025 ilvespentuehavaintoja kertyi koko maasta noin 7 190, mikä on lähes puolet enemmän kuin edellisvuonna”, tutkija Annika Herrero toteaa tiedotteessa. Myös viime vuonna ilveskannan kasvuvauhdiksi määriteltiin 21 prosenttia.

Ilvespentueita arvioidaan olleen vuoden 2025 syksyllä 566–686. Pentueeseen kuuluu emo ja vähintään yksi alle vuoden ikäinen pentu.

Malli tuottaa myös ennusteita kannan tulevasta kehityksestä. Ennusteen mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella ilveksiä voisi olla syksyllä 2026 noin 3 590–4 350 yksilöä.

Poronhoitoalueella ilveskanta arvioitiin olleen syksyllä 2025 noin puolet pienemmäksi kuin edellisvuonna. Alueella havaittiin 8–18 ilvespentuetta, ja ilvesten kokonaismääräksi arvioitiin 68–140 yksilöä.

Metsästyskaudella 2025/2026 poronhoitoalueelta poistettiin vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla 57 ilvestä, joista Luken tutkimusten mukaan kahdeksan oli lisääntyviä naaraita.

Poronhoitoalueella kanta-arvio perustuu arvioituihin ilvespentueisiin ja kertoimeen, joka kuvaa pentueiden määrän ja koko kannan välistä suhdetta. Poronhoitoalueen kanta-arvioon liittyy suuren pinta-alan ja havainnoitsijaverkon harvuuden takia muuta maata enemmän epävarmuutta.

Luonnonvarakeskus tuottaa ilveksen kanta‑arvion poronhoitoalueen ulkopuolisessa osassa maata populaatiomallilla, joka hyödyntää pitkäaikaista havaintoaineistoa ja huomioi muun muassa ilvesten lisääntymisen ja kuolleisuuden.