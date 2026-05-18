Ravivalmentaja Jaakko Alamäki on kuollutBodenin ravirata kertoo sosiaalisessa mediassaan suomalaisvalmentaja Jaakko Alamäen kuolemasta.
Ruotsin Bodenissa ratavalmentajana toiminut suomalainen Jaakko Alamäki on kuollut 47-vuotiaana. Bodenin raviradan Facebook-julkaisun mukaan Alamäki menehtyi lyhyen sairastamisen jälkeen.
Jaakko Alamäki muutti Bodeniin vuosituhannen vaihteessa silloisen työnantajansa Kari Vaaraniemen avattua oman tallin Ruotsin puolelle. Ruotsalaisen ammattivalmentajalisenssin Jaakko Alamäki hankki vuonna 2010.
Alamäen suurin meriitti oli Andiamon voitto kotiradan nimikisassa Scandal Playn lähdössä.
Viime vuosina Alamäen valmentajaura oli nousussa häneen kovasti satsanneen uuden ruotsalaisen hevosenomistajan myötä. Jaakko Alamäen valmennuslistalla oli 15 hevosta.
Alamäki tunnettiin joviaalina ja huumorintajuisena tyyppinä, josta oli helppo pitää. Lähimpinä häntä jäivät kaipaamaan puolisonsa Ann Wernberg sekä pariskunnan tytär Alva.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat