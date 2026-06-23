Mikkelin maili houkuttaa huippuja – kolme uutta nimeä kilpailemaan 70 000 eurosta Reilun kolmen viikon päästä ajettavan St Michel -ajon osallistujalista täydentyi kolmella uudella nimellä.

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Tuukka Varis ohjasti Combat Fighterin Käyttoautomailin voittoon juhannuksena Härmän Powerparkissa. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Heinäkuun 19. päivä ajettavan St Michel -ajon osallistuja lista täydentyi kolmella alkukesän suurkilpailuvoittajalla. Käyttöautomailin juhannuksena Härmän Powerparkissa voittanut Combat Fighter edustaa kotimaisia värejä. Antti Ojanperän valmennettava nähtiin Mikkelissä myös viime kesänä, jolloin saaliina uusi ennätys 09,5a ja kuudes tila.

”Combat Fighter on ollut uskomattoman varma suorittaja tällä kaudella. Se on mennyt talvesta Ranskasta saakka kovia lähtöjä. Melkein sama, onko takana muutama viikko vai tiiviimpi starttiväli, niin ”Kombatti” on valmis kuin partiopoika. Mikkeli tuntuu nyt jännältä, jospa nyt natsaisi oikein nappiin isossa tehtävässä”, Ojanperä toivoo Mikkelin raviradan julkaisemassa tiedotteessa.

Ruotsista Mikkeliin saapuvat Bodenissa reilu viikko sitten Norbottens Stora Prisin voittanut Castor the Star sekä Copenhagen Cupin toukokuussa vienyt Kuiper. Jörgen Westholmin valmentama Castor the Star sijoittui toissa vuonna St Michel -ajossa toiseksi ennätyksellään 08,8a.

Mats Djusen ohjastama Castor the Star oli mukana toissa vuoden St Michel -ajossa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

”Castor The Star on nyt terveempi ja yksinkertaisesti parempi kuin viime vuonna, ja siksi on mukava hakea revanssia Mikkelistä toissa vuodelta. Nyt tähtäämme täysillä onnistumiseen Mikkelissä. Se ei starttaa tässä välissä, vaan saa optimaalisen valmistautumisen sinne”, valmentaja Jörgen Westholm suunnittelee.

Daniel Wäjerstenin tallin Kuiper on lyönyt läpi kansainväliselle huipulle tällä kaudella. Kuusivuotias ori kilpailee toista kertaa tällä kaudella Suomessa. Seinäjoki Racessa Kuiper sijoittui neljänneksi. Viimeisin startti on Norjan Bjerken Oslo GP:stä, jossa ori ylsi kolmanneksi.

Mats Djuse vastasi Kuiperin ohjastuksesta Seinäjoki Racessa. Daniel Wäjerstenin ohjastama tallikaveri Borups Victory voitti kilpailun. Kuva: Elina Paavola

”Kuiper on tehnyt mahtavan kauden Pariisin Talvimeetingistä alkaen. Ori on nyt mennyt kahdesti peräkkäin 10,0 täydellä matkalla, ja luulen että Mikkelissä se pyyhkäisee mailin vähän kovempaa. Tulen Mikkeliin ajamaan voitosta”, Wäjersten paaluttaa tiedotteessa.

Jo aikaisemmin St Michel -ajoon ovat saaneet kutsun Diva Ek, Double Deceiver ja Massimo Hoist. 1609 metrin matkalla ajettavaan St Michel -ajoon kutsutaan kahdeksan hevosta. Ykköspalkinto on 70 000 euroa. Lopullinen lähtölista valmistuu maanantaina 13. heinäkuuta.

Lisäksi Mikkelin ravirata maksaa 10 000 euron bonuksen voimassa olevan rataennätyksen rikkomisesta. Voittajalle on myös tarjolla paikka Jägersrossa heinäkuun 28. päivä ajettavaan Hugo Åbergs Memorial -lähtöön.