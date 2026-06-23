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Juuri nyt | Kesän ensimmäiset marjasatoennusteet julki: Hyviä uutisia mustikan ystäville
Tilaajalle | Sydäninfarkti iski saunassa – seuraavana aamuna Janille tehtiin kolme pallolaajennusta: ”Sain jatkoaikaa”