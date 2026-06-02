Massimo Hoist ja Double Deceiver saivat ensimmäiset St Michel -kutsut Mikkelin ravirata kutsui tiistai-iltana ensimmäiset hevoset heinäkuussa ajettavaan kauden päätapahtumaansa. Kutsut saivat tuore Sweden Cup -voittaja Double Deceiver sekä kotimaan tähti Massimo Hoist.

Daniel Redén ja Ellinor Wennebring juhlivat viime vuonna St Michelin voittoa Double Deceiverin rinnalla. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Ville Toivonen

Daniel Redénin tallin Double Deceiver on St Michelin puolustava mestari, sillä ruuna voitti kisan viime vuonna ajalla 08,7a. Viime viikonloppuna Double Deceiver osoitti olevansa taas huippuiskussa. Ruuna voitti ensin Sweden Cup -karsintansa ajalla 09,9a ja perään finaalin ajalla 08,8a.

”Double Deceiver on uskomaton hevonen. Se vain parantaa, kun panokset kovenevat. Olisi pitänyt tähdätä sillä Elitloppetiin sunnuntaille, sinne se olisi kuulunut Sweden Cupin perusteella, mutta nyt mentiin näin”, Daniel Redén toteaa Mikkelin raviradan tiedotteessa.

Double Deceiver voitti Sweden Cupin toisen kerran peräkkäin. Örjan Kihlström on ruunan vakiokuski. Kuva: Elina Paavola

Redénin tallista oli St Michel -edustaja ensimmäisen kerran vuonna 2013, kun valmentaja itse oli viivalla Shaq Is Backin kanssa. Viime vuosina Redénin hevoset ovat vieneet kisan ykkössijat. Viime vuonna voittoon juoksi Double Deceiver ja kaksi vuotta sitten Don Fanucci Zet.

Jukka Hakkaraisen valmentama Massimo Hoist on Suomen selvä ykkösravuri. Kuva: Kaisa Stengård

Daniel Redénillä on ollut St Michelissä hevonen vuodesta 2017 alkaen joka vuosi lukuun ottamatta vuotta 2021.

"Mikkeli on paikka johon haluan tulla aina uudestaan. Double Deceiver saa taas näyttää, mikä taistelija se on ja mihin se nyt pystyy. Viime vuonnahan se meni tuon 08,7a johtavan ulkopuolelta ja minä kärryillä!” Redén sanoo raviradan tiedotteessa.

Toinen St Micheliin kutsuttu hevonen on Jukka Hakkaraisen tallin tähti Massimo Hoist. Hevosen alkukesän suunnitelmat menivät uusiksi veriarvo-ongelmien takia, eikä Massimo Hoist ollut puolustamassa Elitloppetin viime vuoden kuudetta sijaansa.

Viime kaudella Massimo Hoist nousi Suomen selväksi ykkösravuriksi. Se aloitti myös tämän kautensa mainiosti ennen pieniä terveysmurheitaan.