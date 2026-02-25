Ajokeli on huomenna huono koko maassa – Fintraffic kehottaa malttiin liikenteessä Torstain aikana lunta voi kertyä maan etelä- ja keskiosissa jopa 15 senttiä.

Torstaina on odotettavissa liukasta keliä koko maassa sekä autoilijoille että jalankulkijoille. (arkistokuva) LEHTIKUVA / Vesa Moilanen.

Ajokeli on torstaina huono tai erittäin huono koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Liikenneolosuhteet heikentyvät keskiyöstä alkaen lumipyryn, jäätävän tihkusateen ja sään lauhtumisen vuoksi.

Ensimmäisten lumisateiden ennustetaan saapuvan maan länsiosaan jo keskiviikkoiltana. Torstain aikana lunta voi kertyä maan etelä- ja keskiosissa jopa 15 senttiä.

Ajokelin ennustetaan torstaina äityvän erittäin huonoksi maan eteläosissa sekä Keski- ja Itä-Suomen eteläisimmissä maakunnissa. Muualla maassa ajokelin odotetaan olevan huono.

Koko maahan saapuva laaja lumi- ja räntäsadealue, sään lauhtuminen sekä jäätävät sateet tuovat Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan mukanaan arvaamattomat ja nopeastikin vaihtelevat ajokelit.

Fintraffic muistuttaa autoilijoita huomioimaan huonot ajokelit etenkin aamun ja iltapäivän työmatkaliikenteessä. Keskuksen mukaan matkoihin on syytä varata selvästi normaalia enemmän aikaa.

”Riski liikenneonnettomuuksille on nyt iso. Tällaisessa kelissä ratkaisevaa ei ole se, kuinka monta talvea on ajanut, vaan kuinka hyvin osaa nyt liikenteessä ennakoida”, tieliikennekeskuksen liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen sanoo tiedotteessa.

Hän kehottaa autoilijoita tulevina päivinä pitämään nopeudet maltillisina ja turvavälit riittävän pitkinä. Ilmatieteen laitos ennustaa ajokelin jatkuvan huonona lauantaihin saakka.

Osaan maan eteläosan maakunnista on torstaiksi annettu myös varoitus huonosta jalankulkukelistä torstai-iltapäivästä alkaen teiden liukkauden vuoksi.