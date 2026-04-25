Venäjä iski kerrostaloon Itä-Ukrainassa, runsaasti uhreja Venäjä on koko talven ja kevään ajan tehnyt suuria ilmahyökkäyksiä ympäri Ukrainaa ja pyrkinyt muun muassa lamauttamaan maan energiaverkon.

Jaa Kuuntele

Ukrainalaiset pelastajat etsivät ihmisiä Venäjän tuhoaman talon raunioista Dniprossa lauantaina. AFP/LEHTIKUVA.

Ainakin kuusi ihmistä on saanut surmansa ja kymmeniä on haavoittunut Venäjän ilmaiskuissa Ukrainassa, kertoivat viranomaiset lauantaina.

Valtaosa uhreista tuli iskuista Dnipron kaupunkiin maan itäosassa, missä kuoli yhteensä viisi ihmistä ja haavoittui pitkälle yli 30 kahdessa erillisessä iskussa samalle asuinalueelle. Zaporizhzhjaan maan eteläosassa tehdyssä iskussa kuoli yksi ihminen ja haavoittui useita.

”Venäjän taktiikka ei ole muuttunut: drooneja, risteilyohjuksia ja merkittävä määrä ballistisia ohjuksia. Valtaosa kohteista on normaalia kaupunki-infrastruktuuria: asuinrakennuksia, energialaitoksia ja yrityksiä”, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi.

”Jokaisen tällaisen iskun tulisi toimia muistutuksena kumppaneillemme, että tilanne vaatii välittömiä ja päättäväisiä toimia, ja ilmatorjuntamme nopeaa vahvistamista”, Zelenskyi sanoi.

Euroopan unioni hyväksyi kuluvalla viikolla järjestyksessään kahdennenkymmenennen pakotepaketin Venäjää vastaan. Se koskee pankkisektoria ja lisää uusia, Venäjän öljynvientiä koskevia pakotteita.

Unkarin pitkään jumittama 90 miljardin lainapaketti Ukrainalle hyväksyttiin niin ikään viime viikolla, ja Ukrainan on määrä saada siitä varoja käyttöönsä lähitulevaisuudessa.

Yhdysvaltojen johtamat yritykset saada aikaan edes aselepo viidettä vuottaan jatkuvaan Ukrainan sotaan ovat jumiutuneet täysin Lähi-idän sodan vuoksi.