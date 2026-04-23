Tampereen hevosmessuilla hyvät näkymät viikonlopulle: ”Näytteilleasettajat ja kävijät ovat tapahtumalle uskollisia” Talouskurimuksen vaikutukset eivät etukäteisodotuksista huolimatta näytä vaikuttavan tulevana viikonloppuna Tampereella järjestettäviin Hevoset-messuihin.

Jaa Kuuntele

Hevoset-messujen projektipäällikkö Mia Jurvala iloitsee siitä, että tapahtuma on vaikeista ajoista huolimatta pysynyt vetovoimaisena. Arkistokuva. Kuva: Kati Susi

MT Hevoset | Hevoset Kati Susi

Suomen talous sakkaa, mutta hevosharrastajien kalenterissa huhtikuu näyttää yhä merkitsevän reissua Tampereen hevosmessuille. Messujen projektipäällikkö Mia Jurvala kertoo, että maailmantilanteen synkkyys huoletti etukäteen järjestäjiä.

”Kaikista peikoista huolimatta tapahtuman Näytteilleasettajat ja kävijät ovat tapahtumalle uskollisia ja meille halutaan tulla”, Jurvala iloitsee muutamaa päivää ennen messujen avautumista.

Näytteilleasettajia on liki parisensataa, kuten aiempinakin vuosina. Myös ennakkolipunmyynti on hänen mukaansa käynyt odotuksia vauhdikkaammin.

”Tosi hyvillä mielin olen.”

Jurvalan mukaan tämän vuoden suurin satsaus messujärjestäjiltä on lauantai-illan klinikka, jossa esiintyy englantilainen ratsastusvalmentaja Mary Wanless. Hän on vuosikymmeniä sitten kehittänyt oman, kehotietoisuutta korostavan ”Ride with your mind” -metodinsa. Wanless vierailee ensimmäistä kertaa Suomessa.

Tuttuun tapaan messuilla kilpaillaan esteratsastuksessa, nähdään useita ratsastusklinikoita ja kuullaan hallien eri lavoilla tietoiskuja.

Lauantaina messujen avajaisissa jaetaan jo perinteeksi muodostunut vuoden kavionjälkipalkinto, jonka viimeisimmät saajat ovat olleen eläinlääkäri Jukka Houttu, hevosten keinoemovälityksen vapaaehtoistoimija Heli Lepo sekä kouluratsastuksen ikoni Kyra Kyrklund. Lisäksi jaetaan KOHO-palkinto, joka annetaan hyvässä hevosen kohtelussa ansioituneelle henkilölle.

Ratsain tapahtuvaa ohjelmaa on tarjolla tänä vuonna entistä runsaammin.

”A-hallin areenan laajennus tuo lisää aikaa ratsastusohjelmille ja eri lajeille mahdollisuuden esittäytyä pidempään ja syvemmin”, Jurvala sanoo.

Perjantaina C-hallissa nähdään esteratsastuskilpailuluokkia iltapäivästä iltaan. Tuolloin muut messuhallit pysyvät vielä suljettuina. Lauantaina messut ovat avoinna aamuyhdeksästä iltakuuteen ja sunnuntaina puoli kymmenestä iltaviiteen.