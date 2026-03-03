Daniel Wäjersten muuttaa pohjoisesta etelään – jatkaa Åke Svanstedtin jalanjäljissäRuotsin johtaviin ravivalmentajiin kuuluva Daniel Wäjersten muuttaa satoja kilometrejä etelään. Muutto on kuitenkin edessä vasta sitten, kun Wäjersten saa nykyisen asemapaikkansa Sundsvallissa myytyä.
Nopean nousun Ruotsin kärkivalmentajien joukkoon tehnyt Daniel Wäjersten vaihtaa Bergsåkerin radan Axevallaan ensi vuoden aikana. Ruotsalainen ravisivusto Travnet kertoi maanantaina Wäjerstenin ostaneen Bjertorpin valmennustilan Axevallan raviradan vaikutuspiiristä.
Reilut sata kilometriä Göteborgista itään sijaitseva Bjertorpin tila tuli tunnetuksi 2000-luvun alkuvuosina Åke Svanstedtin valmennuspaikkana. Kuten Wäjersten nyt, myös Svanstedt muutti Bjertorpiin aikanaan juuri Sundsvallin seudulta.
Wäjersten siis seuraa nykyisin Yhdysvalloissa vaikuttavan menestysvalmentaja Svanstedtin jälkiä.
Daniel Wäjersten ja hänen puolisonsa Anna Hägglund allekirjoittivat kauppakirjat uudesta tilasta viime perjantaina. Tila siirtyy pariskunnan omistukseen huhtikuun alussa.
Daniel Wäjersten kertoi Travnetille tunnelmiensa olevan kaksijakoiset. Hän kiittelee Bergsåkerin raviradan avuliasta suhtautumista sekä alueen hyviä valmennusmahdollisuuksia. Samalla Wäjersten toteaa nykyisten tilojen kuitenkin käyneen auttamatta liian pieniksi hänen toiminnalleen.
Bjertorpin tilaa tarjottiin Wäjerstenille ostettavaksi jo pari vuotta sitten. Tuolloin valmentaja ei tarttunut mahdollisuuteen, mutta kun asiaan palattiin viime vuoden lopulla, hänen mielensä oli jo muuttunut.
Muutos on iso, sillä tuleva tukikohta on yli 600 kilometrin päässä Wäjerstenin nykyisistä kotikulmista.
Menestysvalmentaja toteaa kilpailumahdollisuuksien vaikuttaneen hänen ratkaisuunsa.
”Lämminverisillä on etelässä paljon monipuolisemmat kilpailumahdollisuudet”, hän muistuttaa.
”Minulla on valmennuksessani pelkästään lämminverisiä, ja Pohjois-Ruotsissa ajetaan joka raveissa myös muutama kylmäverilähtö. Lisäksi kuljetusmatkat ikäluokkakisojen karsintoihin ja finaaleihin lyhenevät huomattavasti. Se on etu sekä henkilökunnalle että hevosille.”
Wäjersten kaavailee muuttavansa Bjertorpiin ensi vuoden kuluessa. Sundsvallin Solumissa sijaitseva nykyinen tila tulee myyntiin kuluvan kesän aikana. Valmentaja painottaa muuttavansa Bjertorpiin vasta nykyisen tilan myynnin jälkeen.
”Myös työntekijöillämme on hyvin aikaa miettiä tulevaisuuden kuvioitaan, kun muutto tapahtuu vasta pidemmän ajan kuluttua”, Wäjersten huomauttaa.
Daniel Wäjerstenin valmennuksessa on nykyisin noin sata hevosta kolmessa eri paikassa. Vaikka Bjertorpissa on 168 karsinaa, Wäjersten ei aio kasvattaa omaa toimintaansa.
Bjertorpissa on nykyisin useita valmentajia vuokralla. Wäjerstenin mukaan osa tiloista on jatkossakin tarkoitus vuokrata muille valmentajille.
”Oma hevosmääräni on tarkoitus pitää sadan hevosen vaiheilla. Bjertorpissa ne kaikki kuitenkin ovat samassa paikassa, mikä helpottaa arkea todella paljon”, Wäjersten painottaa Travnetissä.
Daniel Wäjersten, 36, on Ruotsin viime vuosien kovia valmentajanousijoita. Kaudella 2024 Wäjersten valittiin Ruotsin vuoden valmentajaksi. Hän on menestyshevosineen ollut vakiovieraita myös Suomen kansainvälisissä suurkilpailuissa.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat