Suur-Hollolan lauantai tarjosi huippu-urheilua, aurinkoa ja sadetta – katso päivän kuvasatoa
Pitkään näytti siltä, että lauantain kisat saadaan viedä läpi poutasäässä. Viikonlopun pääkilpailun jälkeen tummat pilvet vyöryivät kuitenkin Lahden ylle. Katso kuvakavalkadi lauantain tapahtumista.
Lahti
Jax Journey näytti luokkansa hurjastelemalla täyden matkan voittoaikaan 11,9a. Tommi Kylliäinen tuuletti antaumuksella Marko Korven valmentaman ruunan rattailla. Kuva: Anu Leppänen
Harvoin julkisuudessa esiintyvä Journey Stablen omistaja Maria Taipale (vas.) ja Sara Korpi juhlivat Jax Journeyn voittoa. Kuva: Anu Leppänen
Iikka Nurmonen ohjasti voiton Callela Capitanolla. Ykkössija oli omistajanvaihdoksen myötä Timo Korvenheimon talliin siirtyneelle Callela Capitanolle ensimmäinen uusista käsistä. Kuva: Anu Leppänen
Unicon (11) kiri viime metreillä ohi Winonasta (4). Matti Ahtiainen valmentaa, Ari Moilanen ajoi. Kuva: Anu Leppänen
Soketti jatkoi kovia esityksiään. Jokimaalta lohkesi komea keulavoitto. Hannu Torvinen ajoi Hannu Isotalon valmennettavaa, jolla tähdätään mahdollisesti kuninkuuskisaan. Kuva: Anu Leppänen
Hannu Torvinen ja Linda Isotalo nauttivat täysin siemauksin voittajaringin tunnelmasta Soketin rinnalla. Kuva: Terhi Piispa-Helisten
Pyrkimys pitää voittoon, vaikka Tanno runnoo rinnalla parhaansa mukaan. Ville Korjus on Pyrkimyksen ohjastaja ja valmentaja. Kuva: Anu Leppänen
Drogon oli vahvin Suur-Hollolan B-finaalissa. Santtu Raitala ajoi Hanna Lepistön valmennettavaa, jonka ohjissa karsinnoissa oli Tommi Kylliäinen. Kuva: Anu Leppänen
Senja Kopalaisen Kumlaby Mandelblom oli ponilähdön paras. Kuva: Anu Leppänen