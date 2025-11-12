Unelmavävy hurmaa nyt kotiradallaan Kuopiossa ravataan keskiviikkona T75-ravit, joiden ehdoton huipennus on kolmivuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku-finaali. Voittaja kuittaa 20 000 euroa ja suurena suosikkina matkaan lähtee tappioton Unelmavävy.

Unelmavävyllä on neljästä kisastaan neljä voittoa. Kuvassa Iikka Nurmosen suojatti voittaa Junnustartti-finaalin Lahdessa. Kuva: Anu Leppänen / Suomen Hippos

Ravivihjeet Juha Jokinen

Kierroksen avauksessa erottuu kaksi upeassa kunnossa kilpailevaa hevosta, Saldo K.S. ja Wish Will Win. Vaakakuppi kallistuu Wish Will Winin puoleen, sillä Saldo K.S. ei ole kiihdytyksessä kaikkein nopeimpia.

Oletuksena on, että Santtu Raitalan ajama Wish Will Win pääsee kiihdytyksessä etupuolelle, joten se voi saada heti alkumetreillä ratkaisevan edun.

Bienvenue ja Orlando Madrid ovat toisen kohteen parhaat merkit. Molempien lähtöpaikka on haastava, eikä alun sujuminen suosiollisesti ole varmaa. Siksi Macabeo ja kovaan kiriin kykenevä Downshifter saavat paikan kupongilta.

Iikka Nurmosen valmentama Unelmavävy on harvinaisen valmis kolmivuotias lahjakkuus. Toistaiseksi kaikki on ollut hevoselle todella helppoa, eikä tappio ole ollut lähelläkään.

Viimeksi Jokimaalla ori kulki lopun 27-vauhtia ja varaa tuntui jäävän melkoisesti. Ilman epäonnea ori nappaa kotiradalta viidennen peräkkäisen voiton.

Neljännen kohteen vetotöistä vastannee Orpo Pimu. Mikko Laitisen suojatti lähtee voltista terävästi matkaan ja voi johtaa lähdön jokaista metriä.

Tervatar on hankala veikattava ailahtelunsa vuoksi, mutta parhaimmillaan se pystyy voittamaan. Mustasukka, Virran Välke ja Voe Nellus ovat takamatkan kova haastajakolmikko.

Ramsgate on palailemassa tositoimiin taukonsa jälkeen. Bodenista hevonen sai startin alle, joten otteet terävöityvät varmasti jo Kuopioon.

Sisäpuolelta lähtevä Gary la Marc on noussut hienoon kuntoon. Viimeksi kirikierros sujui 12,5-vauhtia.

Suosikkikaksikko on vahva, mutta asiallisesti tauolta palannut Negroamaro ja nappireissun kärjen takana saava Com Rolf saavat myös paikan systeemistä.

Pastori on ravivarma menijä, joka kilpailee hienossa kunnossa. Usein keulassa juossut ruuna pinkoi Jokimaalla viimeiset 500 metriä 23-vauhtia ja voitti tasokkaan T75-lähdön selkäjuoksulla helposti.

Fransua ei hyödy sisäradan paikastaan. Hurjan fysiikan omaava ruuna pystyy runttaamaan voittoon vaikka kärjen kupeelta, jos vain sinne matkan aikana pääsee.

Pitkään varjojen mailla liikkunut Harjujen Roomeo alkaa taas saada juonen päästä kiinni.

Mission Impossible on sijoittunut kahden parhaan joukkoon viidesti peräkkäin. Tamma lähtee lujaa ja juossee keulassa tai kärjen takana.

Ulkopuolelta lähtevät lujaa myös Miss Fearless ja Margerid Visa. Molemmilla on juoksun onnistuessa mahdollisuus napata ykkösrahat.

Yllättäjän viitta heitetään Club Nord Auroran ylle. Paluu tauolta Lappeenrannassa oli lupauksia herättävä.