Loukkaantuminen Kymi GP:ssä vei tähtikuskin sairauslomalleAlessandro Gocciadoro ei selvinnyt viime viikonloppuna ajetun Kymi Grand Prixin loppusuoran yhteentörmäyksestä vammoitta. Viikolla tutkimuksissa paljastui useampikin murtuma.
Ruotsalainen Travronden kertoo, ettei tällä hetkellä ole varmaa, kuinka pitkän tauon Alessandro Gocciadoro joutuu pitämään kilpailuista. Italialainen ohjastaja-valmentaja sai Kymi GP:n loppusuoran rytäkässä useita murtumia kylkiluihinsa.
Gocciadoron ohjastama Working Class Hero ravasi lähdössä johtavan Don Fanucci Zetin rinnalla. Viimeisellä puolikkaalla Gocciadoron valmentama hevonen väsyi tuntuvasti.
Takapareissa matkaa tehnyt Daniel Redén törmäsi voimakkaasti Xanthis Harveyllä vauhtiaan menettäneen Gocciadoron selkään. Molemmat ohjastajat pysyivät rytäkässä hevostensa rattailla. Kivuista huolimatta Gocciadoro ohjasti vielä seuraavassa lähdössä voiton Esperia Fontilla.
Daniel Redén oli tapahtuneesta pahoillaan Zetpodden-podcastissa. Hän kertoi juosseensa lähdön jälkeen pyytämään Gocciadorolta anteeksi.
”Seurasin Don Fanucci Zetin juoksua oman hevoseni kärryiltä. Rehellisesti sanottuna en oikein tiedä, mitä oikein tein loppusuoralla, mutta joskus käy näin”, Redén pahoitteli lähetyksessä.
Gocciadoro meni viikolla tutkimuksiin, jossa todettiin murtumat kolmessa kylkiluussa. Lääkäri suositteli loukkaantuneelle ohjastajalle usean viikon lepoa.
Ajankohta loukkaantumiselle ei ole todellakaan otollinen, sillä seuraavien viikkojen aikana ohjelmassa on useita Group I -tason suurkisoja.
Kymi Grand Prixin voitti Don Fanucci Zet vahvan keulajuoksun jälkeen. Voittajan valmentaja Daniel Redén ei pystynyt riemuitsemaan voitosta täysin rinnoin loppusuoran kolarin vuoksi.Artikkelin aiheet
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