S-ryhmän ruokakaupan tammi–kesäkuun liiketulos vahvistui ja myynti kasvoi hieman yli kaksi prosenttia edellisvuodesta, yhtiö tiedottaa.

Myös asiakasmäärät S-ryhmän myymälöissä ja verkkokaupassa kasvoivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Foodservice-tukkukaupassa Meira Nova kehittyi markkinaa paremmin, ja sen myynti kasvoi neljä prosenttia viime vuodesta.

”Tiukka kilpailu on kuluttajan etu ja meille hyvä kirittäjä. Oma pelikirjamme on selkeä. Pidämme kiinni edullisesta ostoskorista, kehitämme valikoimiamme ja vahvistamme kilpailukykyämme viime vuonna päivitetyn strategiamme mukaisesti. Nyt elokuussa palvelumme laajeni vastaamaan myös pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin, kun Prisma Tukku -pilotit avautuivat”, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook sanoo.

Tiedotteen mukaan hinta oli edelleen tärkeä tekijä kuluttajien ostopäätöksissä. Myös arkea helpottavat tuotteet, laadukkaat erikoistuotteet ja ajankohtaiset valikoimat kiinnostivat asiakkaita. Kaupan omat merkit kasvattivat suosiotaan niin päivittäistavarakaupassa kuin käyttötavarakaupassa.

Ruoan verkkokaupan myynti kasvoi 27 prosenttia edellisvuodesta. Käyttötavarakaupassa Prisma.fi-verkkokaupan myynti kasvoi 46 prosenttia edellisvuodesta.

S-ryhmän tammi–kesäkuun liiketulos oli 162 miljoona euroa ja liikevaihto lähes 8,1 miljardia euroa. Liiketulos kasvoi 20 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

”Positiivisen kehityksen taustalla oli marketkaupan ohella erityisesti liikennekaupan vahva tuloskunto, kasvaneet asiakasmäärät sekä oman toimintamme tehostaminen. Kaikkien verkkokauppojemme voimakas kasvu jatkui, ja yrityksille suunnattujen palveluidemme kysyntä vahvistui”, Krook sanoo.

S-ryhmän liikennekaupan tammi–kesäkuun liiketulos vahvistui merkittävästi ja kokonaismyynti kasvoi lähes 19 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua tukivat etenkin polttonesteiden myyntivolyymin kasvu ja maailmanmarkkinahintojen nousu sekä latausliiketoiminnan ja yritysmyynnin hyvä kehitys. ABC-asemien palveluiden kysyntää vilkastutti osaltaan liikenneasemien markkinatilanteen muutos.

Alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden investoinnit olivat tammi–kesäkuussa 406 miljoonaa euroa. Keskeisiä investointikohteita ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat toimipaikkaverkosto, ABC-ketjun sähkölatausverkosto sekä verkkokauppojen ja digipalveluiden kehitys.