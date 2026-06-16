Päivän ravit: Saako Pihlajan Iita viimein täysosuman?Illalla kotimaassa on kahdet ravit. Päähuomio on Tornion Toto5-raveissa, ja kakkosravit ajetaan Mikkelissä.
Tornion kovimmassa kylmäverisarjassa Pihlajan Iitalla tuntuu olevan suuri etu sarjamäärityksen myötä. Kahdenkymmenen metrin tammahyvityksen ansiosta Ari Aatsingin suojatti pääsee matkaan etumatkalta.
Voitot tuntuvat kiertävän tammaa. Edellisessä Tornion startissa Niko Jokelan ohjastettava laukkasi voittotaistosta. Oulussa tamma kiri halukkaasti kakkoseksi, ja viimeksi Vieremällä se oli ainakin teknisesti ottaen pussissa.
Pihlajan Iitan voitontahtoon epäilevästi suhtautuvat huomioivat ajoissa ainakin Ullabellan, Suvelan Roihun sekä Passin Liinun, jolla on toki jo hurjat 60 metriä kiinni otettavaa.
Lämminveristen kovin sarja on voltti 50 000 euron paalulla ja avoimella kahden kympin pakilla. Paalulla on useampikin varteenotettava tekijä, mutta ensimmäinen rasti on monella Needle’em, joka voitti Torniossa viime kuussa mailin ryhmän kelpo ajalla.
Lyhyen voltin takamatkalta lähtökohdat ovat haasteelliset. Global Destinationilla on kuitenkin tuore näyttö nousukunnosta viime viikolta. Tilaa saatuaan Riku Salmisen treenattava sylkäisi vihaisen kirin, mutta Henry Flyer Sisu vastasi maaliin asti.
Mikkelissä yritetään laittaa ennätyksiä uusiksi lyhyissä ryhmissä, joita illan kymmenestä lähdöstä on yli puolet. Barkov Evo paransi kuun alussa samalla radalla ennätyksensä lukemiin 11,9a. Takarivin paikka vaikeuttaa tehtävää.
Vastustajista kovin on Johan Coccola, joka pitää mailin pyrähdyksistä. Paikka on eturivin ulkoreunalla, mutta sieltäkin Seppo Suurosen treenattava lienee tässä seurassa vahvoilla.
Tiistaisten Ruotsin Toto64-ravien erikoisuutena on, että ne ajetaan Bro Parkin laukkaradalla. Ravien ohjelmassa on seitsemän lähtöä.
Ruohoradalla ajettavalla kierroksella on mukana Gabrielle Tie, jota valmentaa Mikkelistä ponnistava Jouni Hillbom.Artikkelin aiheet
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