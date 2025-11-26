Asetusehdotus: Suden metsästysaika olisi vuosittain joulukuun alusta helmikuun 10. päivään Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle valtioneuvoston asetusehdotukset suden kiintiömetsästyksestä.

Lausuntokierros päättyy 12.12.2025. Kuva: Timo Heikkala

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt tiistaina lausuntokierrokselle valtioneuvoston asetusehdotukset, joilla mahdollistetaan alueellisiin kiintiöihin perustuva suden metsästys.

Asetuksilla säädettäisiin suden kiintiömetsästyksen käytännön järjestelyistä metsästyksen kestävyyden turvaamiseksi.

Asetusten mukaan suden rauhoitusajaksi säädettäisiin helmikuun 11. päivän ja marraskuun 30. päivän välinen aika. Suden kiintiömetsästys olisi siten mahdollista vuosittain 1. joulukuuta–10. helmikuuta.

Susi säädettäisiin alueellisen kiintiön nojalla metsästettäväksi riistaeläinlajiksi. Kiintiömetsästys ei edellytä erillistä pyynti- tai poikkeuslupaa metsästysaikana niillä alueilla, joilla metsästys sallitaan.

Asetuksissa esitetään, että metsästysjohtajat ja varajohtajat olisi ilmoitettava asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle kirjallisesti ennen metsästyksen alkamista. Suomen riistakeskukselle olisi ilmoitettava etukäteen myös pyyntialueesta ja jokaisesta pyyntiin lähdöstä.

Saaliiksi saadusta sudesta, saaliin saaneesta metsästäjästä sekä pyyntipaikasta ja ajankohdasta olisi myös ilmoitettava asetuksen mukaisesti välittömästi Suomen riistakeskukselle.

Saaliiksi saadusta sudesta olisi toimitettava DNA-näytteet Luonnonvarakeskukselle 14 vuorokauden kuluessa eläimen pyydystämisestä. Näytteitä tarvitaan tutkimukseen ja kannanseurantaan, ja tuloksia käytetään esimerkiksi susien kannanhoitoon.

Alueellisen kiintiön tultua täyteen Suomen riistakeskuksen olisi määrättävä metsästys alueella lopetettavaksi. Suomen riistakeskuksen olisi tiedotettava määräyksestä riittävän tehokkaasti. Metsästyksen lopettamisen katsottaisiin tulleen metsästäjien tietoon vuorokauden kuluttua määräyksen antamisesta.

Suomen riistakeskuksen olisi toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle tiedot suden kiintiömetsästyksestä seitsemän vuorokauden kuluessa kiintiömetsästyksen päättymisestä.

Valtioneuvoston asetusten lausuntokierros päättyy 12.12.2025.

Kuluvan metsästysvuoden metsästysalueista ja aluekohtaisista kiintiöistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön susiasetuksessa, joka lähetetään lausuntokierrokselle lähiaikoina.