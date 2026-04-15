Päivän ravit: Ikäluokkahevosia viivalla JyväskylässäKeskiviikon Toto75-ravit juostaan Jyväskylän Killerillä. Ruotsin puolella luvassa on Daniel Redén show.
Jo ennen illan pääpeliä Nuorten sarjassa saadaan esimakua suomenhevosten viisivuotiskaartista. Amanda Mutelin suojatti Rebyytti aloittaa kautensa Killerillä. Viime vuonna ruuna sijoittui Satakunta-ajossa toiseksi ja Kriteriumissa viidenneksi. Rebyytin kuulumisista voi lukea keskiviikkona MT Hevosista.
Vastustajista myös Consta oli mukana Kriteriumin finaalissa. Tuplapotti Pee ja Välkkeen Viilee väläyttelivät myös osaamistaan viime kaudella. Tämän kauden nousukkaista voidaan mainita Theseus. Heikki Mikkkosen valmentama ruuna on voittanut neljä alkukauden viidestä startistaan.
Killerillä on jaossa kuningatarkisaan oikeuttavia pisteitä. Lähdön mielenkiintoisin tulokas näihin ympyröihin on Henkinen, jonka valmentaja Vesa Lipsanen kertoo MT Hevosissa, millaisin odotuksin Killerin tammalähtöön tullaan.
Jyväskylän jackpot-rahalla ryyditetyn Toto75-kierroksen pelatuin hevonen on päätöskohteen Tight Reins, joka saa keskiviikkona ohjaksiinsa Tino Keväänrannan. Dimitri Hedmanin treenattava on osoittanut parissa viime startissaan hurjaa kuntoa, ja tamman odotetaan suhauttavan Killerillä keulaan.
Ruotsissa ravataan keskiviikkoiltana Åbyssä ja Solvallassa. Urheilullisesti Ruotsin kuumin valmentajanimi keskiviikkona on Daniel Redén.
Solvallan nelivuotislähdössä Ruotsin debyyttinsä tekevät Redénin rapakon takaa hankkimat nelivuotiaat huippumenijät Chat Room ja Fashion Green. Hevoset eivät todennäköisesti ole kauden avausstarteissaan täydessä tällissä, mutta ruunien otteita on silti ilo seurata.
Daniel Redén tuo Solvallaan myös La Yucan, jota voi hyvällä syyllä kutsua superhevoseksi. Tamma voitti nelivuotiskaudellaan muun muassa Stochampionatetin sekä Breeders Crownin. Face Time Bourbonin tyttäreltä voi odottaa tällä kaudella lisää mainetekoja.
Isto Kuisma kilpailee Solvallassa kahdella hevosella. Kruunuista ovat mukana taistelemassa Macarena Sisu sekä Stoneisle Unique.
Päivän ravien aikataulut:
Killeri 18.00, Toto75 19.00
Åby 18.45
Solvalla 19.15, Toto86 21.30
- Osaston luetuimmat