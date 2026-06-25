Pelimyynti sakkaa Norjassa – ravipäivät leikkuriin Norjassa aiotaan ottaa pois kilpailupäiviä loppuvuoden kilpailukalenterista. Odotettua heikompi totomyynti pakottaa keskusjärjestön radikaaliin ratkaisuun.

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Bror Helgestad toimii Norjan raviurheilun keskusjärjestön puheenjohtajana. Kuva: Lars Jakobson / TR Bild

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Norjan raviurheilulla ei ole mennyt vuosiin hyvin tunnuslukujen valossa. Uusin takaisku vuonomaan raviurheilulle tuli, kun Norjan raviurheilun keskusjärjestö Det Norske Travselskap (DNT) tiedotti tiistaina vähentävänsä ravipäiviä jo tältä vuodelta.

DNT:n puheenjohtajan Bror Helgestadin mukaan ravipäiviä tullaan vähentämään kymmenkunta. Taustalla on hevospelien myynnin heikko kehitys alkuvuoden aikana Norjassa. Norjan hevospeliyhtiö Rikstoton edustajat kertoivat negatiivisista tunnusluvuista DNT:n hallituksen maanantaisessa kokouksessa.

”Rikstoton pelimyynti ei ole kehittynyt tänä vuonna odotetulla tavalla. Verrattuna viime vuoteen lasku ei ole kovin suuri, mutta Rikstoton ennusteen mukaan toton tuotot raviurheilulle jäävät tänä vuonna noin seitsemän miljoonaa kruunua budjetoidusta”, Bror Helgestad kertoo Trav og Galopp-Nyttille.

Norjalaista raviurheilua ravisutti loppukeväästä TV-dokumentti Norge bak fasaden. Dokumentissa nostettiin esiin epäkohtia seksuaalisesta häirinnästä norjalaisessa raviurheilussa. Keskusjärjestön heikko reagointi nimettömiin ilmiantoihin sai suurta kritiikkiä ohjelmassa.

Pian dokumentin julkaisemisen jälkeen keskusjärjestön johtaja Svein Morten Buer irtisanottiin. Bror Helgestad myöntää raviurheilun saamalla kielteisellä julkisuudella olevan oma osansa negatiiviseen pelimyyntiin.

”Pelimyynnin laskun takana on varmasti monta eri tekijää. Mutta Norge bak fasaden -dokumentti nosti esiin oikeutetusti esiin ikäviä asioita norjalaisesta raviurheilusta. Se ei voi olla vaikuttamatta kuluttajien mielikuvaan norjalaisesta raviurheilusta.”

Vaikka norjalaisella raviurheilulla menee heikosti tunnuslukujen valossa, tuottaa norjalainen hevosjalostus edelleen ykköstason kilpahevosia. Öystein Tjomslandin Brenne Borken juoksi viime vuonna kylmäveristen ME-tuloksen 17,7a. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Helgestadin mukaan jäljelle jäävien ravipäivien palkintotaso tullee pysymään ennallaan. Kalenterista poisotettavia ravipäiviä ei ole vielä lopullisesti päätetty. Hän painottaa kuitenkin, että asialla on kiire.

”Puolet vuodesta on jo mennyt. Meillä ei ole aikaa miettiä liikaa asioita, vaan on reagoitava nyt. Poisotettavat ravipäivät tulevat olemaan sellaisia, joihin meillä ei ole kansainvälisiä pelisopimuksia. Keskusjärjestö ja peliyhtiö laativat yhdessä suunnitelman poisotettavista ravipäivistä. Tärkeintä on turvata sekä ammattilaisten että harrastajien kilpailumahdollisuudet.”

Pohjoismaisessa vertailussa Norjassa ajettiin jo ennen ravipäivien vähentämistä melko vähän kilpaa. Tälle vuodelle Norjassa kaavailtiin ajettavan 349 kilpailupäivää. Suomessa ajetaan tänä vuonna 380 ravipäivää. Tanskassa ajetaan tänä vuonna vain 207 ravipäivää, mikä on Pohjoismaista vähiten. Pohjoismaisen raviurheilun ykkösmaassa Ruotsissa ajetaan tänä vuonna 822 ravipäivää.

Ensi vuodelle Pohjoismaissa ollaan kuitenkin vähentämässä entisestään ravipäivien määrää. Viime viikolla Suomen Hippos tiedotti vähentävänsä kilpailupäivien määrää Suomessa kuudella.

Ruotsin keskusjärjestön Svensk Travsportin toimitusjohtaja Jörgen Forsberg kertoi MT Hevosten haastattelussa Ruotsista vähennettävän ensi vuodelle noin 40 ravipäivää.