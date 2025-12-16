Norjan raviratojen tukirahoja ollaan leikkaamassa rajustiKoko toimintatukensa ensi vuodelle menettävä Jarlsbergin ravirata lomauttaa henkilökuntansa. Ensi vuoden ravipäivien järjestäminen Jarlsbergissä on uhattuna.
Norjan raviurheilun tilanne on hyvin haasteellinen. Vuonomaan raviurheilun ja hevoskasvatuksen tunnusluvut ovat laskeneet vuodesta toiseen. Raviurheilun heikko tila peilautuu myös Norjan raviurheilun keskusjärjestön Det Norske Travselskapin (DNT) talouteen.
Viikonloppuna DNT tiedotti tämän vuoden tuloksensa olevan 40 miljoonaa norjan kruunua alijäämäinen. Samassa yhteydessä keskusjärjestö tiedotti ensi vuodelle tiedossa olevasta 42 miljoonan kruunun säästöpaketista. Säästötoimenpiteet kohdistetaan radoille maksettaviin korvauksiin. Tänä vuonna radoille maksetaan erilaisina toimintatukina 138,2 miljoonaa norjan kruunua.
Säästöpaketti on aiheuttanut ymmärrettävästi kritiikkiä Norjan raviratojen suunnalta. Bergenin raviradan johtaja Torstein Drivnes kritisoi Trav og Galopp-Nytt -lehden haastattelussa sitä, että säästöistä on tiedotettu ainoastaan lehdistötiedotteella keskusjärjestön hallituksen kokouksen jälkeen.
Julkistetun säästöpaketin mukaan kaikilta Norjan kymmeneltä totoraveja järjestävältä raviradalta Harstadia lukuun ottamatta vähennetään toimintatukea ensi vuonna 600 000 norjan kruunua. Lisäksi raviratojen tapahtumatukia tullaan vähentämään ensi vuoden viimeiseltä neljännekseltä alkaen.
Säästötoimenpiteiden suurimmat häviäjät ovat Bjerken ja Jarlsbergin raviradat. Kummaltakin raviradalta otetaan käytännössä pois koko toimintatuki ensi vuodelle.
Jarlsbergin raviradan toimintatuen poistoa perustellaan vuonna 2019 lakkautetun Drammenin raviradan maa-alueen myynnistä saatavilla tuotoilla.
Jarlsbergin raviradan johto reagoi keskusjärjestön säästöpakettiin ilmoittamalla lomauttavansa radan koko henkilökunnan. Radan julkaiseman tiedotteen mukaan sen ei ole ensi vuonna mahdollista järjestää raveja nyt esitetyllä rahoitusmallilla.
Jarlsbergin raviradan hallituksen puheenjohtaja Liv Janne Drange kritisoi keskusjärjestön toimenpiteitä. Hän huomauttaa Jarlsbergin raviradan saavan myyntituloja vasta viiden vuoden kuluttua. Siihen asti raviradan olisi toimittava lainarahalla, mikäli keskusjärjestön tuki lakkaa.
”Keskusjärjestö on tarjonnut lainarahaa toiminnan pyörittämiseksi. Mutta haluavatko jäsenemme meidän pyörittävän päivittäistä toimintaamme lainarahalla. Se on avainkysymys”, Liv Janne Drange toteaa Trav og Galopp-Nyttille.
”Tällä hetkellä tiedossamme oleva ensi vuoden kassavirta ei mahdollista palkkojen maksamista tai ravien järjestämistä.”
Bjerken tilanne on Jarlsbergiin verrattuna erilainen. Keskusjärjestö omistaa raviradan maa-alueet ja kiinteistöt.
Radan operatiivisesta toiminnasta vastaavan Bjerke Travbane AS:n johtaja Hilde Apneseth painottaa keskusjärjestön roolia Bjerken tuleviin toiminnan suuntaviivoihin Trav Og Galopp-Nyttin haastattelussa. Keskusjärjestö on tarjonnut Norjan pääradalle myös lainarahoitusta tulevien vuosien toiminnan rahoittamiseksi.
”Meillä on paljon erilaisia kehityssuunnitelmia Bjerken raviradan osalta. Niihinkin tarvitaan rahoitusta. Pallo on keskusjärjestöllä Bjerken suhteen, mitä asioita he haluavat meidän painottavan toimissamme”, Hilde Apneseth huomauttaa.
Norjan keskusjärjestön puheenjohtaja Bror Helgstadilta ei löydy paljoa ymmärrystä kritiikille. Hän painottaa keskusjärjestön jo pitemmän aikaa viestittäneen säästötarpeista.
”Emme voi pyörittää keskusjärjestön toimintaa vuodesta toiseen alijäämäisenä. Käytämme tällä hetkellä liikaa hevosenomistajille kuuluvia rahoja keskusjärjestön kulujen kattamiseen”, painottaa Bror Helgstad Trav og Galopp-Nyttille.
