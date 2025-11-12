Päivän ravit: Jackpot-rahaa ja Varsakunkun finaali Kuopion V75-kierroksellaKeskiviikon Toto75-karuselli siirtyy tänään Kuopioon. Urheilupuolella katseet nauliintuvat kolmivuotiaiden Varsakunkku-finaaliin.
Keskiviikkona ajettava Toto75 sai viime viikolla hyvän startin Vermon debyytissä. Positiivista trendiä yritetään jatkaa Kuopion 75-kierroksella, jolla on viime viikon tapaan 75 000 euron bonus.
Vihjenikkarit luottavat yleisesti Unelmavävyn menestykseen kolmivuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku-finaalissa. Myös oivaan syyskuntoon noussut päätöskohteen Mission Impossible on monessa kuitissa piikkinä.
Santtu Raitalan on määrä palata keskiviikkona ohjastustehtäviin kotimaassa Uuteen-Seelantiin suuntautuneen MM-kisareissun jälkeen.
Toto75-pelin kupongit on laitettava sisään kello 19.00 mennessä. Jos illan pääpeli karahtaa kiville jo alkukierroksilla, on mahdollista paikata tilannetta vielä kuudennesta lähdöstä starttaavalla Toto4-pelillä, jonka peliaika sulkeutuu kello 20.05.
Kaikkiaan Kuopiossa ravataan kymmenen totolähtöä.
Tuttuun tapaan Ruotsissa keskiviikon pelillinen huipentuma on Toto86, joka ravataan tällä kertaa Åbyssä ja Solvallassa.
Urheilullisesti illan päälähtö länsinaapurissa on Åbyssä kilpailtava S:t Leger -nelivuotislähtö, joka ajetaan 3140 metrin tasoitusajona.
Kisan ennakkosuosikki on 40 metrin pakilta starttaava Joakim Lövgrenin suojatti Kreadlys Lew, joka osoitti vauhtikestävyytensä voittamalla elokuun lopussa Tanskan Derbyn.
Toto86-pelin viimeinen jättöaika on kello 21.30.
