Päivän ravit: Oulussa kilpaillaan pakkasesta huolimatta Oulussa pohdittiin illan 75-ravien kohtaloa kuumeisesti. Lopulta ravit päätettiin ajaa normaalin ohjelman mukaan. Suomi ei ole ainoa maa, jossa kelit haittaavat ravien järjestämistä.

Jaa Kuuntele

Ville Pohjola on yksi Äimäraution 75-kierroksen avainohjastajista. Tuore Oulun ajajaliigavoittaja ohjastaa kahdessa pääpelin kohteessa ennakkosuosikkia. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Äimärautiolla pidettiin keskiviikon aluksi palaveri, jossa päätettiin illan 75-ravien kohtalosta. Oulussa pakkanen lähentelee illalla kahtakymmentä astetta. Yhdessä itätuulen kanssa olosuhteet ovat sanalla sanoen hyiset.

Pitkään jatkuneen pakkasjakson vuoksi Oulun raveihin myönnettiin poisjääntioikeus, jota on käytetty jonkun verran. Vähenevän hevosmäärän aiheuttamaa pääpelin näivettymistä korvaa reilun 35 000 euron kokoinen jackpot.

Pahimmin osumaa on ottanut 75-pelin ulkopuolinen ravien avauslähtö, jossa starttaa vain yksi hevonen.

Oulun ravit alkavat kello 18.00 ja 75-peli pistetään käyntiin kello 19.00.

Talviset olosuhteet ovat kiusanneet ravien järjestäjiä myös muualla. Tiistaina Bodenissa jätettiin väliin iltapäivän ravit kovan pakkasen vuoksi.

Keskiviikkona on peruttu Angersin ravit Ranskassa. Angersin rata oli tiistaina usean sentin paksuisen lumivaipan peitossa, eikä sääennuste luvannut tilanteeseen välitöntä muutosta.

Ruotsissa ja Norjassa kilpaillaan keskiviikkona suunnitelmien mukaisesti. Illan Toto86-kierros on jaettu Solvallan ja Bjerken kesken.

Kierroksen luotetuin hevonen on seitsemännessä kohteessa kilpaileva Iaintnoquitter. Luotto on kovaa siitä huolimatta, että viikko sitten Axevallassa Erlend Rennesvikin ohjastaman hevosen juoksu meni pilalle pahan alkulaukan myötä.

Luokkaisa norjalaisori paikkasi laukkansa hienosti ja sijoittui lopulta lähdössä kuudenneksi. Auton takaa hevoselle odotetaan hyviä asemia, ellei tauluun tule lisää kirjaimia. Tehtävä on hyvässä kunnossa kilpailevalle hevoselle hyvin sopiva.

Toto86-peli alkaa kello 21.30.