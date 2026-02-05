Tomi Himanka Suomen Hippoksen toimitusjohtajaksi Suomen Hippos vaihtaa toimitusjohtajaa. Tomi Himanka on nimetty toimitusjohtajaksi 5.5.2026 alkaen. Nykyinen toimitusjohtaja Minna Mäenpää jatkaa organisaatiossa kehitysjohtajana.

Tomi Himanka aloittaa uudessa tehtävässään kolmen kuukauden kuluttua. Kuva: Carolina Husu

Tomi Himanka on toukokuusta lähtien Suomen Hippoksen toimitusjohtaja. Hippos ilmoitti toimitusjohtajan valinnasta torstaina.

Organisaation nykyinen toimitusjohtaja Minna Mäenpää jatkaa toukokuusta eteenpäin kehitysjohtajana. Mäenpää vastaa myös uuden toimitusjohtajan perehdyttämisestä.

Himanka, 52, siirtyy Hippokseen Velj. Wahlsten oy:n toimitusjohtajan paikalta. Hänellä on pitkä kokemus raviurheilun ja hevosalan parissa. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu organisaation operatiivinen johtaminen ja strategian toteuttaminen.

”Kokonaisuuden valmistelu käynnistyi syksyllä 2025 toimitusjohtaja Minna Mäenpään ja hallituksen puheenjohtajiston tarkastellessa organisaation rakennetta ja johtamismallia pidemmällä aikavälillä. Valmistelua on edistetty yhteistyössä johdon kanssa, ja ratkaisu on tehty hallituksessa yhteisen valmistelun pohjalta tukemaan Suomen Hippoksen ja koko toimialan pitkäjänteistä kehittämistä”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo Hippoksen tiedotteessa.

Väistyvä toimitusjohtaja Minna Mäenpää tuo ilmi tyytyväisyytensä nyt tehtyyn ratkaisuun tiedotteessa.

”Näen yhteisesti tehdyn ratkaisun erittäin tarpeellisena Suomen Hippoksen ja koko alan tulevaisuuden kannalta. Koen, että pystyn tällä järjestelyllä tuomaan oman vahvan osaamiseni parhaalla tavalla alan kehittämiseen. On hienoa jatkaa työtä Tomin kanssa uudessa roolijaossa”, Minna Mäenpää sanoo.