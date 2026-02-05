Saudi-Arabia satsaa raviurheiluun – Ahmed Osilan avaa miljardihankkeen taustoja Travrondenille Maailman suurimpiin öljyntuottajiin kuuluva maa aikoo panostaa myös ravihevosten kasvattamiseen. Hankkeen puheenjohtaja Ahmed Osilan kertoo Travrondenin haastattelussa ajatuksistaan myös naisten asemasta maan hevosurheilussa.

Arabiemiraatit ja laukkakisat on jo pitkään liitetty yhteen. Tulevaisuudessa Saudi-Arabia aikoo napata ison siivun myös maailman raviurheilusta. Kuva: Lars Jakobsson

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Prix d’Amerique-viikonloppuna julkisuuteen tullut uutinen Saudi-Arabian raviprojektista on nostanut esiin paljon kysymyksiä. Julkisuudessa on pohdittu hankkeen tarkoitusperiä, visiota ja myös käytännön toteutusta. Ravihankkeen puheenjohtaja Ahmed Osilan avasi hankkeen taustaa sekä historiaa Travrondenin haastattelussa.

Raviurheiluun panostaminen liittyy läheisesti Saheel – Kingdom of Arabian Horses -hankkeeseen Ahmed Osilan toimii niinikään kyseisen hankkeen puheenjohtajana.

”Hevosurheiluun panostaminen on maallemme pitkäaikainen hanke. Saheel – Kingdom of Arabian Horses -hankkeen avulla haluamme yhdistää maamme perinteet ja tulevaisuuden visiot kansainväliseen hevosurheiluun” Ahmed Osilan kertoo Travrondenille.

Osilanin mukaan Saudi-Arabia haluaa hevosurheiluhankkeen avulla Saudi saavuttaa tärkeän aseman kansainvälisessä hevos- ja tapahtumabisneksessä. Raviurheiluun panostaminen on luonnollinen jatkumo.

”Tavoitteenamme on yhdistää urheilu, turismi, kulttuuri ja yhteiskunnan kehitys uudella tavalla. Raviurheilu on tärkeä hevosurheilun muoto.”

Hevosella on eläinrotuna maailman suurimpiin öljyntuottajamaihin kuuluvassa Saudi-Arabiassa erityinen asema.

”Meidän oma arabianhevosemme symboloi maassamme rohkeutta ja lojaliteettia. Hevosten asema on ollut kautta aikojen todella vahva kulttuurissamme.”

Hevosurheilukeskus rakennetaan osaksi King Abdullah Economic Cityä. Länsirannikolla sijaitsevan kaupungin rakennustyöt alkoivat vuonna 2005. Hanketta on kuvailtu maailmaan suurimmaksi yksityisrahoitteiseksi projektiksi.

Kaupungin pinta-ala vastaa suuruudeltaan Tukholman kaupunkia. Jeddan miljoonakaupungista matkustaa junalla 20 minuutissa King Abdullah Economic Cityyn. Osilanian mukaan Saudi-Arabian lainsäädäntöä on uudistettu kiinteistökauppojen osalta.

”Nykyisin myös ulkomaalaiset saavat omistaa kiinteistöjä Saudi-Arabiassa. Tämä herätti paljon kiinnostusta esitellessämme hanketta Prix d’Amerique viikonloppuna.

Hevosurheilukeskukseen käytettävät taloudelliset resurssit ovat pohjoismaisen mittapuun mukaan liki käsittämättömät. Kilpailualueen lisäksi on tarkoitus rakentaa hevosurheilua palveleva innovaatiokeskus.

”Haluamme kehittää uusia asioita hevosille tekoälyn avulla. Uutuudet tulevat olemaan teknisiä sekä eläinlääkintään liittyviä innovaatioita. Hankkeen kustannusarvio nousee yli kahden miljardin dollarin.”

Raviurheilun lisäksi rakennushanke sisältää laukkaurheilua ja muitakin hevosurheilun lajeja.

”Raviurheilulla tulee olemaan toki tärkeä asema rakennushankkeessa. Mutta tarkoituksenamme on rakentaa monipuolinen hevosurheiluareena. Alueen kokonaispinta-ala on kaksi miljoonaa neliömetriä ja neljäsosa alueesta on varattu kilparatojen rakentamiseen. Loppuosa alueesta tulee sisältämään muun muassa valmennus- ja kuntoutuskeskuksia.”

Kun Saudi-Arabian miljardihanke valmistuu, se voi näyttää tämänkaltaiselle. Kuva kuitenkin vielä Dubaista, jossa rata kuuluu toistaiseksi vain laukkakisoille. Kuva: Lars Jakobsson

Ensimmäiset ravit on puheenjohtajan mukaan tarkoitus järjestää ensi vuoden syyskuussa. Rakennushankkeen kaikkia yksityiskohtia ei ole vielä lyöty lukkoon. Esimerkiksi kaviouran pituutta ei ole vielä lopullisesti päätetty.

”Ravirata tulee kuitenkin täyttämään kansainväliset säädökset. Tavoitteena on järjestää useita kilpailupäiviä sisältäviä meetingejä. Maamme toimiessa vuonna 2030 Maailmannäyttelyn järjestäjänä, on tarkoituksenamme järjestää todella kovantason hevoskilpailuviikko.”

Alkuvaiheessa Saudi-Arabian ravit tullaan järjestämään ulkomailta saapuvien hevosten avulla. Maan on kuitenkin tarkoitus alkaa kasvattamaan omia ravihevosia.

”Meillä on jo tällä hetkellä käytettävissämme tarvittavat asiantuntijat kasvatustoiminnan aloittamiseen. Kasvatusprojekti käynnistyy toden teolla tämän vuoden toisella neljänneksellä. Tarvitsemme oman kasvatus- ja kilpailutoiminnan kehittämiseksi hankkia parhaita mahdollisia ravihevosia ympäri maailman.”

Naisten asema ja kohtelu Arabimaissa nousee usein esille mediassa. Ahmed Osilanin mukaan Saudi-Arabiassa naisten asema yhteiskunnassa ja työelämässä on vahva. Saudiarabialainen raviurheilu ei tee tästä poikkeusta.

”Maamme tukee naisten itsemääräämisoikeutta sekä tasapuolisuutta urheilussa. Hevosurheilu ei ole poikkeus tästä, vaan sukupuoleen katsomatta ihmiset ovat tervetulleita hevosurheilun pariin.”

Puheenjohtaja muistuttaa hevosurheiluun panostamisessa olevan kyseessä taloudelliset intressit.

”Vaikka olen intohimoinen hevosharrastaja, olen kuitenkin pohjimmiltani liikemies. Minulle on tärkeätä, että tämäkin projekti tuottaa voittoa sijoittajille.