Juuri nyt
Suden metsästysaika päättyy ensi viikolla – koirasusialueiksi määriteltyjen kiintiöalueiden saalis jäämässä vaatimattomaksi
Tilaajalle
Ajokorttien poikkeuslupia ollaan kiristämässä: raja viidestä kilometristä seitsemään, yöaikainen ajaminen kielletään
Suden metsästysaika päättyy ensi viikolla – koirasusialueiksi määriteltyjen kiintiöalueiden saalis jäämässä vaatimattomaksi
Susijahdit ovat osoittautuneet haastaviksi etenkin Kaskinen-Närpiö ja Peurainnevan kiintiöalueilla. Alueet on määritelty myös koirasusialueiksi.
Tilaajalle
Metsä
Erä
6.2.2026
10:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
sudenmetsästys
koirasusi
dna-analyysi
Suomen riistakeskus
Luonnonvarakeskus
