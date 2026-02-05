Päivän ravit: Oulu ja Boden päällekkäin, Ojanperällä hevonen startissa PariisissaTänä torstaina Suomessa ravataan, sillä pakkanen pakotti siirtämään maanantaiset Oulun ravit alunperin ravittomalle päivälle. Miinuspuolena on samaan aikaan ravattavat Bodenin ravit. Samana iltana lähiradalla ajettavat ravit laittoivat muutamat suomalaiset ravi-ihmiset puntariin.
Oulussa ajetaan alkuperäisen suunnitelman mukaan euronelkku, joka sijoittuu yhdeksän lähtöä käsittävien ravien loppuun.
Päällekkäisyys Bodenin kanssa aiheuttaa hankaluuksia pohjoisen raviammattilaisille, joille Boden on tärkeä kilpailupaikka varsinkin talviaikaan. Hyvissä ajoin hevosensa jättivät Oulusta pois Antti Ala-Rantala, Ari Aatsinki ja Iida Lantto.
Täysin oma lukunsa on Ville Pohjola, jolla olisi ollut Oulussa ohjastettava ravien jokaisessa lähdössä. Myös Pohjola priorisoi Bodenin ajotehtävänsä, ja matkustaa torstaina Ruotsin puolelle.
Oulun ravien kansanvarma euronelkussa on hienoon kuntoon noussut Nirvana Newport. Santtu Raitalan ohjastama tamma oli pari viikkoa sitten Seinäjoen voittojuoksussaan vakuuttava.
Valmentaja Eija Sorvisto kommentoi MT Hevosille, että hevosella oli loppuvuonna veriarvoissa sanomista, jolloin sillä päätettiin pitää treenitauko. Kilpailutauon jälkeisiä otteita ylivieskalainen kuvailee asiallisiksi.
Oulun ravit alkavat kello 18.00. Euronelkun suhteen gongi kumahtaa kello 19.55.
Ravipäivä alkaa toki jo ennen Oulun kisoja. TotoTV välittää tunnelmat Pariisin talvimeetingistä jo kello 14.45 alkaen. Studiossa ovat Jari Haanniemi ja Tappi Hoikka. Studiolähetys kestää aina Oulun euronelkun alkuun asti, joten myös Suomen ravit tulevat saamaan varmasti osansa lähetyksessä.
Vincennesin ravien ensimmäisessä lähdössä on mukana Antti Ojanperän valmentama Goodwin Zet. Damien Bonnen ohjastama ruuna on tänään kovassa seurassa. Lähdön ennakkosuosikkina pidetään Jörgen Westholmin valmentamaa Global Conceptia.
Kello 14.55 alkava lähtö ajetaan 2100 metrin ryhmäajona. Voittaja saa 26 550 euron ykköspalkinnon.
Illalla Bodenissa pelillinen mielenkiinto kohdistuu Toto64 peliin, jossa on mojova 171 000 euron jackpot.
Totuttuun tapaan Ruotsin puolelle matkaa vahva edustus Suomesta. Nimilistan pituus kertoo, miten tärkeä Bodenin rata on Pohjois-Suomen raviurheilulle.
Toto64-peli alkaa kello 20.30.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat