- Ylöjärvi
Peter The Greatin voittoputki kesti myös uudet haastajatTeivon kriteriumlauantai alkoi A-ponien Kriteriumilla, jossa Peter The Great oli omaa luokkaansa. Suurlupauksen ura käsittää nyt 19 kilpailua ja yhtä monta voittoa.
Nelivuotiaiden Ponikriteriumissa oli etukäteen mielenkiintoa, sillä Peter The Great kohtasi useampia uusia, hyvin menestyneitä vastustajia.
Kisan parhaasta ei kuitenkaan jäänyt pienintäkään epäselvyyttä. Isla Ruhkala ajoi Peter The Greatin takarivistä etusuoralla keulaan ja saman tien karkuun vastustajilta. Voittomarginaali oli murskaava.
Peter The Greatin voittoaika oli oriin uusi ennätys 2.25,5a. Ponin valmentaja on Viivi Pursiainen ja sen omistaa Brita Suuronen. Peter The Greatin kasvattajat ovat Emil ja Mats Havulehto.
Peter The Great on ollut seurattu tapaus syntymästään asti, sillä sen emä on Suomen kaikkien aikojen parhaisiin kilpaponeihin kuuluva Pomona II.Artikkelin aiheet
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