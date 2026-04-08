Hannu Korven kilpailukielto pysyy voimassa – urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi valituksen Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt ravivalmentaja Hannu Korven valituksen, joka koski Suomen Hippoksen määräämää väliaikaista kilpailukieltoa. Korpi pysyy kilpailukiellossa kuluvan vuoden loppuun 31.12.2026 saakka.

Hannu Korven kilpailukielto pysyy voimassa.

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Suomen Hippoksen hallitus ja sen jälkeen ravituomioistuin määräsivät Hannu Korvelle vuoden ja kolmen kuukauden kilpailukiellon viime vuoden lopulla. Kilpailukiellon taustalla oli käräjäoikeuden Hannu Korvelle langettama ehdollinen vankeusrangaistus.

Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen toteaa Hippoksen julkaisemassa tiedotteessa lautakunnan päätöksen osoittavan, että raviurheilun sisäiset kurinpitomenettelyt toimivat tarkoituksen mukaisella tavalla. Hytönen huomauttaa myös lajin omien kurinpitomenettelyjen nyt myös todettu toimiviksi yleisen urheilujuridiikan näkökulmasta.

”Hippoksen velvollisuus on suojella raviurheiluyhteisön jäsenten turvallisuutta ja raviurheilun mainetta. Vastuullisuusohjelmamme tavoitteita ovat muun muassa nollatoleranssi häirinnälle ja epäasialliselle käytökselle sekä yhdenvertaisen ja vetovoimaisen yhteisön rakentaminen”, Hytönen toteaa tiedotteessa.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 30.9.2025 B-kilpailijalisenssillä toimivan Korven vuoden ja kolmen kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeuteen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.

Heti käräjäoikeuden päätöstä seuraavana päivänä Hippoksen hallitus määräsi Korven väliaikaiseen kilpailukieltoon. Hippoksen sääntövaliokunnan esityksen mukaisesti Hippoksen hallitus määräsi 28.10.2025 Korven vuoden ja kolmen kuukauden mittaiseen kilpailukieltoon. Kilpailukiellon katsottiin alkavaksi 1. lokakuuta ja päättyvän tämän vuoden loppuun mennessä.

Hippoksen lisenssimääräysten mukaan B-lisenssinhaltija voidaan asettaa kilpailukieltoon esimerkiksi raviurheilun maineen vahingoittamisesta ja muista erittäin painavista syistä.

Marraskuussa 2025 Korpi valitti hallituksen päätöksestä ravituomioistuimeen, joka ei kumonnut Hippoksen hallituksen tekemää päätöstä kilpailukiellosta. Joulukuussa Korpi haki muutosta ratkaisuun urheilun oikeusturvalautakunnalta, joka hylkäsi Korven valituksen 7. huhtikuuta.

Suomen Hippos on Olympiakomitean jäsen ja on ottanut käyttöön myös lajin ulkopuolisen muutoksenhakumahdollisuuden. Korven tapaus on ensimmäinen raviurheiluun liittyvä rangaistus, jota urheilun oikeusturvalautakunnassa on käsitelty.

Asianomainen voi omalla kustannuksellaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan niistä rangaistuksista, joiden osalta lajin sisäinen muutoksenhakuprosessi on käyty loppuun saakka. Tämän jälkeen urheilun oikeusturvalautakunta ottaa käsittelyyn tapaukset, jotka kuuluvat sen toimivaltaan.