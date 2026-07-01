Ratsastajainliiton hallitus eroaa Suomen Ratsastajainliiton hallitus eroaa juuri hallitukseen valittua Niklas Närhistä lukuun ottamatta. Myös lajilegenda Kyra Kyrklund vetäytyy liiton työryhmästä.

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Eronneen hallituksen jäsenistä Valtteri Gundersby, (vas.), Salla Varenti, Carina Nyholm ja Aki Karhapää kuvattuna tiistai-illan kokouksessa. Kuva: Lari Lievonen

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen & Ville Toivonen

Suomen Ratsastajainliiton tilanne on ollut kriisiytynyt jo pitkään. Vuoden alkupuolella äänestettiin jäsenistön kutsumassa liittokokouksessa hallituksen luottamuksesta, ja silloin hallitus sai jatkaa selvin luvuin.

Tilanne muuttui, kun huhtikuussa juuri ennen kevätkokousta tuli ilmi, että liitolta on jäänyt hakematta valtion tukia noin 330 000 euron edestä. Asioiden epäselvyyden vuoksi kevätkokous keskeytettiin, taloutta tutkimaan valittiin työryhmä ja kokoukselle sovittiin jatkokokous. Se pidettiin 30. kesäkuuta jatkuen heinäkuun puolelle.

Kokouksessa hallitukselle ja sen puheenjohtajalle ei myönnetty vastuuvapautta. Silloin hallitus vielä kommentoi, että se haluaa hoitaa asiat hallitusti syyskokoukseen saakka.

Suomen Ratsastajainliiton hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtaja Marjukka Manninen sekä jäseninä Dan Björklöf, Valtteri Gundersby, Aki Karhapää, Carina Nyholm ja Salla Varenti. Tiistai-illan kokouksessa uutena hallitukseen valittiin Niklas Närhinen, joka täydensi hallitusta siitä muutama viikko sitten eronneen Emilia Vätön paikalla.

Marjukka Mannisen johtama hallitus jättää tehtävänsä. Kuva: Lari Lievonen

Keskiviikkona SRL tiedotti, että hallitus, pois lukien vastavalittu Närhinen, kokoontui jatkokokouksen jälkeen keskustelemaan tilanteesta ja päätti, ettei sillä ole mahdollisuutta, halua eikä toimintaedellytyksiä jatkaa tehtävissään.

”Toivomme, että tulevaisuudessa löytyy motivoituneita ihmisiä jatkamaan työtä Ratsastajainliiton hallitukseen. Haluamme kiittää liiton toimistoa ja kaikkia jäseniä viime vuosista ja hyvistä keskusteluista”, hallituksen jäsenet toteavat tiedotteessa.

Uusi hallitus valitaan elokuun loppuun päätetyssä kokouksessa. Siihen asti nykyinen hallitus hoitaa tehtäviään toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseksi.

Väistyvä puheenjohtaja Marjukka Manninen vastasi MT:lle viestitse, että hänellä ei ole asiaan kommentoitavaa tiedotteessa kerrotun lisäksi.

SRL:n tiedotteessa kerrotaan myös liiton kunniajäsenen, kouluratsastuslegenda Kyra Kyrklundin jättävän paikkansa liiton hevosen hyvinvointi -työryhmässä.

Kyrklund piti tiistain kokouksessa puheenvuoron luottamuksen merkityksestä ja toivoi asioita käsiteltävän lajin omassa piirissä eikä median kautta.

”Olen aina ollut sitä mieltä, että Suomi on liian pieni maa riitoja ajatellen, ja ainoa tapa, että me pärjäämme, on se, että kaikki urheilussa mukana olevat tekevät yhteistyötä. Häkellyin kokouksessa siitä, kuinka negatiivista ja aggressiivista keskustelu oli”, Kyrklund toteaa tiedotteessa.