Päivän ravit: Suomessa vapaapäivä, Ruotsissa Jorma Kontio hakee kauden ensimmäistään Suomessa ei ole torstaina psyykattavaksi kotimaan lähtöjä. Iltapäivällä TotoTV:n kautta vihkiydytään Pariisin talvimeetingiin. Örebro päättää illan Toto64-pelillään.

Jaa Kuuntele

Jorma Kontio jaksaa kiertää Ruotsin raveja. Kuva: Lena Emmoth / TR Bild

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

TotoTV seuraa Pariisin Vincennesin tapahtumia jo kello 14.45 alkaen. Studiossa ovat jo tuttuun tapaan Jari Haanniemi ja Tappi Hoikka.

Vincennesiin pelataan Toto4 -peliä, joka aloitetaan ravien viidennestä lähdöstä kello 17.15.

Ruotsin pääravit kisaillaan torstaina Örebrossa. Ravien neljännestä lähdöstä eteenpäin ohjelmassa on Toto64-peli.

Suomalaisväriä Örebrossa edustaa erityisesti Jorma Kontio, jolla on illan aikana viisi ohjastustehtävää. Ohjastajalegendan voittotili on vielä tältä vuodelta avaamatta, mutta viime vuonna 110 kertaa voittaneen Kontion kauden avausvoitto lienee ajan kysymys.

Kontion paras voittosauma Örebrossa on varmaankin toisen 64-kohteen Power Of Greenwood. Sybille Tinterin valmentama nelivuotias ruuna eteni vuoden avausstartissaan pussista pussiin, ja kolmanneksi sijoittuneella hevosella jäi kirivoimia käyttämättä.

Kestävällä ruunalla on varaa lähteä liikkeelle aktiivisella taktiikalla, ja Kontion valjakkoa voi pitää lähtönsä niukkana suosikkina. Matkan varrella voi tietysti tapahtua yllätyksiä viidentoista hevosen tasoitusajossa.

Varma-ainesta on avauskohteen Babsans Bankirissa. Tasaisen hyvin kovemmissa tehtävissä esiintynyt Niclas Westerbergin treenattava starttaa nyt Petter Karlssonin ohjastamana hyvin sopivassa tehtävässä, missä ruuna vaikuttaisi olevan peliprosenttiensa väärti.

Toto64-peli alkaa kello 20.30.