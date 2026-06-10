Ravimaailma tarvitsee esikuvia Elitloppet-viikonlopun kaltainen kansainvälinen menestys on suomalaiselle raviurheilulle monella tavalla tärkeää, Ville Toivonen painottaa kolumnissaan.

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Pekka Korpi ja Jorma Kontio ovat nykyisten kärkiraviurheilijoiden sukupolven esikuvia ja suunnannäyttäjiä kansainvälisillä kentillä. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Kolumni Ville Toivonen

Puolitoista viikkoa sitten Tukholman Solvallassa ajetut Elitloppet-ravit tarjosivat perinteisesti huikeaa raviurheilua. Pariisin tammikuisen Prix d’Ameriquen ohella Elitloppet on Euroopan toinen kansainvälinen megaravitapahtuma.

Kun paikalla ovat eurooppalaisen raviurheilun jättiläiset, suomalaisille on harvoin tarjolla kovin suurta roolia. Suomen raviurheilulla menee yleiseurooppalaisilla mittareilla sentään kohtuullisesti, mutta mantereen ravidynamot Ruotsi ja etenkin Ranska ovat aivan eri sarjassa.

Muista Euroopan isoista ravimaista Italian raviurheilu on ollut viime vuosikymmenet aaltoliikkeessä. Välillä Italiassa menee isoa kovaa, välillä laji on henkitoreissaan. Nyt menee taas paremmin kuin välillä, mutta loiston aikoja Italiassa ei silti eletä.

Hevostalous on suurten muutosten edessä, kun rahapelimarkkinat uudistuvat ja ravitalouden on määrä alkaa tuottaa leijonanosa rahoituksestaan oman peliyhtiönsä kautta.

Muuten Euroopan raviurheilun tilanne ei aiheuta hurraa-huutoja. Laji on romahtanut Keski-Euroopassa, ja myös Norjan ja Tanskan tunnusluvut ovat sellaisessa luisussa, että käsijarrua tuskin enää löytyy.

Kun oma jalostus ja sen myötä hevoskanta laskevat liian matalalle tasolle, paluuta ei käytännössä ole.

Suomessa hevosalan tilanne on huolestuttava, mutta ei vielä katastrofaalinen. Jos alan nykyiset tunnusluvut saadaan pidettyä, Suomessa pystytään jatkossakin ylläpitämään uskottavaa omaa ravitaloutta.

Laskun varaa ei kuitenkaan ole. Samaan aikaan hevostalous on suurten muutosten edessä, kun rahapelimarkkinat uudistuvat ja ravitalouden on määrä alkaa tuottaa leijonanosa rahoituksestaan oman peliyhtiönsä kautta.

Alan tulevaisuus on kaikkiaan epävarma. Tulevien vuosien rahoituksesta ei ole varmuutta, ja yleisen talouden alavireisyys näkyy hevosalalla herkästi. Ravihevosen omistaminen on ylellisyysharrastus.

Esimerkin voima on aina arvokas. Edellisen sukupolven kärkivalmentajat ovat Pekka Korven johdolla olleet ennakkoluulottomia kansainvälisissä ympyröissä.

Raviurheilu tarvitsee uskoa tulevaan ja positiivisia signaaleja. Elitloppet-raveissa niitä nähtiin, sillä suomalaiset hevoset ja raviurheilijat olivat Tukholmassa hienosti esillä.

Suomesta Solvallaan matkannut joukkue ei ollut kovin suuri, mutta tuloksena oli hienosti neljä voittoa. Perinteisesti myös Ruotsissa vaikuttavat suomalaisvalmentajat niittivät rutkasti menestystä.

Menestys kansainvälisen raviurheilun supertapahtumassa on monella tavalla tärkeää. Samalla sekä muistutetaan olemassaolostamme ympäri Eurooppaa että myös luodaan uskoa suomalaisten omaan tekemiseen.

Viikonloppuna suurimmassa roolissa olivat Suomen viime vuosien ykkösvalmentaja Antti Ojanperä sekä Suomen johtava raviohjastaja Santtu Raitala.

Antti Ojanperä on muutenkin ollut aktiivinen kansainvälisissä ympyröissä, sillä hänellä oli viime talvena oma kilpayksikkö Pariisin talvimeetingissä.

Esimerkin voima on aina arvokas. Edellisen sukupolven kärkivalmentajat ovat Pekka Korven johdolla olleet ennakkoluulottomia kansainvälisissä ympyröissä.

On tärkeää, että myös nuorempi kaarti näkee ja näyttää kansainväliset kentät mahdollisuuksina.

Kirjoittaja on MT:n toimittaja.