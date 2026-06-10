Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Hukkakaura saastuttanut lähes viidenneksen Suomen pelloista
Tilaajalle | Montbéliarde, ayrshire ja holstein samassa lehmässä – Risteytyksistä tuli ruskolaisen maitotilan menestysresepti