Kaupunkiliikenne voi ostaa raitiovaunut sveitsiläiseltä Stadlerilta – Škoda Transtechin valitus kaatuiPääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen merkittävä kalustohanke siirtyy seuraavaan vaiheeseen oikeuden ratkaisun jäljiltä.
Korkein hallinto-oikeus ilmoitti hylänneensä Škoda Transtechin pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta tehdyn valituslupahakemuksen, koska valitusluvan myöntämisen perusteet eivät täyttyneet.
Näin ollen Kaupunkiliikenteen päätös ostaa sveitsiläisen Stadlerin raitiovaunut jää voimaan.
Škoda Transtech hävisi viime syksynä kilpailutuksen Helsingin ja Vantaan raitiovaunujen valmistamisesta Stadlerille.
Škoda Transtech valmistaa raitiovaunuja tehtaallaan Kajaanissa.
Valituslupahakemus koski markkinaoikeuden antamaa lainvoimaista päätöstä, jonka mukaan kilpailusta poissuljettu tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n tekemä hankintapäätös raitiovaunuhankinnasta pysyy voimassa ja raitiovaunujen hankintaa voidaan edistää.
