Hevosopisto / Annika Mäki

Kauden ensimmäinen kansallinen kilpailu Ypäjällä uudella hevosella Sir Fashionilla toi Anna von Wendtille kaksi luokkavoittoa.

Kemiönsaaressa asuva Anna von Wendt, 35, on päässyt kilparatsastuksessa tilanteeseen, jota hän kutsuu ihanteelliseksi. Kouluratsastajalla on kotitilalla Björkbodassa käytössään neljä hyvää kisahevosta.

Vanhimmalla, Denzelillä, 18, von Wendt on kilpaillut gp-tasolla jo lähes kahdeksan vuotta. Ratsukko voitti SM-kultaa 2016. Denzelin roolina on nyt kisaamisen ohessa toimia opetushevosena uudelle ratsastajalle Pilvi Rientoselle.

Saksasta valmentaja Jonny Hilberathin luota huhtikuussa saapunut gp-ratsu Sir Fashion, 14, sekä nuoremmat lupaukset Schubert, 11 ja Sir Skyfall, 9 ovat nostaneet von Wendtin motivaation uuteen korkeuteen.

”Minulla ei ole ollut näin hyvä hevostilanne koskaan. Mietin tässä jo viime vuosina Denzelin ikääntyessä, lähtisinkö satsaamaan enemmän tilan muihin osa-alueisiin. Loistavan hevostilanteen vuoksi motivaatio ratsastaa on kova, sanoo maanviljelijä ja kauppatieteiden kandidaatti Anna von Wendt.

Kauden ensimmäinen kansallinen kilpailu Ypäjällä uudella Sir Fashionilla toi kaksi luokkavoittoa Prix de Maaseudun Tulevaisuus Inter II ja Prix de Maaseudun Tulevaisuus Grand Prix -luokassa.

”Kyllä jännitti kisata Sir Fashionilla ensimmäistä kertaa Suomessa. Aloitus oli hyvä, mutta parannettavaa löytyy. Olen nyt ollut yksin valmennusvastuussa uudesta hevosesta täällä kotona. Se on myös hyvin erityyppinen kuin Denzel. Nyt on hyvä käydä paljon kisoissa ja parantaa yhteistyötä.”

Saksassa kantakirjaan hyväksytty ori on hyväkäytöksinen herrasmies. Sillä on von Wendtin mukaan kolme hyvää askellajia, eikä siitä löydy merkittäviä heikkouksia. Tällä hetkellä kehitettävää on perusasioissa, kuten hevosilla kaikilla tasoilla aina on.

”Voimaa pitää saada vähän enemmän. Se heijastuu suoraan piruetteihin ja piaffiin, joka saisi nyt polkea enemmän paikallaan. Takajalkojen kimmoisuutta pitää vahvistaa.”

”Minun täytyy oppia tuntemaan, kuinka paljon voin siltä vaatia. Olen kisannut aiemmin vain yhden hevosen kanssa gp-tasolla. Sir Fashion on aivan erilainen hevonen, kuin eri merkkinen auto.

Saksalaiselta myyntitallilta keskelle Björkbodan tilan hevosparatiisia tullut Sir Fashion on ollut kovin otettu saamastaan huomiosta ja huolenpidosta.

”Se osaa arvostaa sitä. Se käy tarhassa, ja sille tehdään paljon huoltotoimia. Denzel on siihen tottunut liiankin hyvin. Se kuopii ja kutsuu näin tallihenkilökuntaa paikalle”, von Wendt nauraa.

Hevosurheilussa hyvä taustatiimi, kuten hoitaja, seppä ja eläinlääkäri, on vähintään yhtä tärkeä kuin itse ratsukkoa.

”Sanon aina, että koko tiimissä minun pitää olla heikoin lenkki. Vain itseeni pystyn vaikuttamaan. Koko tiimin pitää olla mukana ja tehdä parhaansa. Heidän pitää olla vähintään samalla tasolla kuin millä itse olen.”

Tällä kaudella ratsukko hakee kisarutiinia pääasiassa kansallisella tasolla. Tavoitteena on SM-kilpailu syyskuussa.

”En tiedä vielä yhtään, millä tasolla me Sir Fashionin kanssa ollaan. Myös arvokilpailuihin tähtääminen on minulle uusi asia. Ensi kesän EM-kisat on peruttu, koska Tokion olympialaiset siirtyivät vuodella. Katsotaan, miten pitkälle pääsemme.”

Maanviljely ja Ruukinkartanon majoitus- ja juhlatilojen vuokraus kilpailevat kiireisen yrittäjän ajasta hevosyrityksen kanssa.

”Olen tilalla työnjohtaja. Järjestelen paperiasioita ja ehdin jonkin verran itsekin pellolle. Puin itse, hoidan ruiskutuksia. Viljelemme gluteenitonta kauraa, uutena lajina kuminaa, hernettä ja heinää omille hevosille.”

”Hevoset ottavat suuren osan ajastani ja ovat intohimoni. Olen vähentänyt tilan hevosmäärää ja keskityn laadukkaammin muutamiin hevosiin. Maanviljely on mielekästä ja kivaa, mutta sydämeni on voimakkaimmin hevosissa. Ehkä myöhemmin satsaan vahvemmin muihin osa-alueisiin.”

”Sir Fashion on minun ensimmäinen valmis gp-hevoseni. Minulla on mahdollisuus oppia sillä vaikka kuinka paljon. Schubertilla kisasin 6-vuotiaana nuorten hevosten MM-kisoissa. Omistan sen puoliksi Minna Moilasen kanssa."

"Sir Skyfall sijoittui neljänneksi nuorten hevosten MM-finaalissa saksalaisen maajoukkueratsastajan kanssa. Se on suomalaisomistuksessa, ja omistaja Anna von Staff-Reitzenstein halusi hevosen kilpailevan Suomen lipun alla. Tämä on minulle hieno tilaisuus!” von Wendt iloitsee.

