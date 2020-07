Perusrehustus pitää hevosen suoliston kunnossa – "Luontaisempi linja parempi", sanoo rehuyrittäjä

Kotimainen Horse Balance on kehittänyt heinän kaveriksi perusrehun, joka on mahdollisimman lähellä hevosten lajityypillistä ravintoa.

Sanne Katainen

Laadukas heinä on hevosen ruokinnan perusta. Horse Balance on kehittänyt rehun, joka riittää sen parina hevosen tarpeisiin.

Yrittäjä Kristiina Alanko Artjärvellä toimivasta Horce Balancesta puhuu "luontaistetusta" rehusta, joka on hevosen kannalta mahdollisimman helposti sulavaa, sen ruoansulatukselle soveltuvaa ja sisältää tasapainoisesti valkuaisia sekä sopivasti energiaa hevosen tarpeisiin.

”Olen konsultoinut yli vuosikymmenen hevosenomistajia niin sanotusti viimeisenä oljenkortena tilanteessa, kun hevonen ovat kärsinyt eriasteisista ruoansulatuselimistön ongelmista", hän kertoo.

Tyypillisiä vaivoja ovat pitkään jatkunut löysä lanta ja mahahaava. Ongelmat ruuansulatuskanavassa vaikuttavat hevosen koko terveyteen ja suorituskykyyn.

Myös ruokintasuunnitelmia laativa Alanko suosittaa rehustamisen muuttamista niin, että heikosti sulavat rehut vähennetään minimiin. Samalla pyritään lajille luontaisempaan ruokintaan, jossa vältetään turhia lisäaineita.

"Kaikilla, joilla ohjeita on noudatettu, on myös saatu selkeä muutos parempaan ja hevosen terveyden tila on kohentunut. Onneksi hevosen ruuansulatuskanava vastaa yleensä nopeasti siihen, että epäsopivat ainekset poistetaan ja ruokinta muuttuu tasapainoiseksi", hän sanoo.

Yritys on kehittänyt HippuZen -perusrehun, jonka pääraaka-aineet ovat melassileike ja sinimailanen. Alangon mukaan se soveltuu kaikille hevosille kasvavista varsoista vaativan tason kilpahevosiin.

"Se sisältää runsaskuituisia raaka-aineita, jollaisia hevonen on aikojen saatossa kehittynyt käyttämään. Kuidun lisäksi siinä on runsaasti hitaita hiilihydraatteja ja aminohappokoostumukseltaan erinomaista valkuaista."

HippuZen on kehitetty niin, että se ja laadukas heinä riittävät, Alanko sanoo.

Rehu tulee myyntiin heti sadonkorjuun jälkeen. Sen raaka-aineet viljelee Horse Balancen liettualainen yhteistyökumppani, joka on erikoistunut hevosten karkearehujen viljelyyn ja valmistukseen.

Kristiina ja Timo Alangon Horse Balancen valikoimiin kuuluu myös ravintolisiä, vitamiini- ja kivennäistäydennysrehuja sekä hevosten hoitoon suunniteltuja tuotteita.