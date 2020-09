Kuvagalleria: Suomenhevonen porhaltaa monessa eri paketissa, mutta hurmaa aina yleisönsä – MT taltioi suosikkirodun radalla

Sanne Katainen

Sunnuntain raikuvimmat kannustukset keräsi Dexter ja loviisalainen ratsastajansa Esma Haddas, suomenhevosten esteratsastuksen GP-luokan voittaja. Kookkaammat ja kokeneemmat ennakkosuosikit jäivät sisukkaalle ruunalle toiseksi.

Se ei hyppää korkeimmalle tai haasta liikkeillään maailman kouluratsastuksen kirkkainta kärkeä. Silti Ypäjällä tunnelmoidaan, kuin tänne olisivat kokoontuneet hevosista maailman parhaat.

Paikalla Suomenratsujen kuninkaallisissa on koko kirjo: on suomenpienhevosta, on ravi- ja ratsusukuista, on mustaa ja vaaleaa, töppöjalkaisen tuhtia ja leijailevan siroa.

Suomen Ratsastajainliiton (SRL) suunnitelmissa oli tänä vuonna juhlia 100-vuotista taivaltaan liehuvin lipuin. Piti olla isosti näkyvillä, jalkautua kauppakeskuksiin ja kouluihin.

Sanne Katainen Ypäjällä nähtiin myös suomenpienhevosten mestaruusluokka. Johanna Valmunen tyylitteli Kankalon Morganilla. Kantakirjattava pienhevonen saa olla säkäkorkeudeltaan enintään 148-senttinen. Sanne Katainen Viivi Eronen ja suomenpienhevonen Mimona.

Turha sanoakaan, miksi monet suunnitelmat tyssäsivät. Jokaisesta onnistuneesta tapahtuneesta olemme kiitollisia, sanoo SRL:n toiminnanjohtaja Jukka Koivisto.

Ratsastuksen harrastajia korona ei kuitenkaan näytä suistaneen satulasta, päinvastoin. "Yksittäisiltä tallinpitäjiltä on tullut viestiä kysynnän kasvamisesta ratsastuskouluissa."

Sanne Katainen

Anna-Mari Rehakan (vas.) ratsastaman, 18-vuotiaan Voiveikon askel ei paina. Yhdessä Vilma Leivon sekä Tuulen Lumian kanssa he voittivat samansukuisten esteratsastuksen joukkuekilpailun.

Koivistolla on monta painavaa syytä olla paikalla. SRL:lle suomenhevosyhdistykset ovat liiton isoimpia jäsenyhdistyksiä.

"Suomenhevonen on hirveän hieno opetushevonen. Kaikki hevoset vaativat koulutusta, mutta suomenhevoset ovat usein mutkattomia ja terveitä ja sopivat monen käyttöön."

Sanne Katainen

Säämies on menestynyt koulu- ja esteradoilla, mutta sunnuntai ei ollut sen päivä. "Se on hevosen fiiliksestä kiinni. Aina on joku karva väärinpäin", pohtii omistaja Anne Leinonen (keskellä). Eväät ja huoltojoukot olivat ainakin kohdillaan. Vasemmalla takana Päivi Pyyvaara, Håkan-koiraa pitelee Sini Pyyvaara, oikealla Jonna Vilen ja Suvi Pyyvaara.

Monet tuntevat rodun roolin Suomen itsenäistymistaisteluissa ja maataloudessa. Kenties yllättävämpää on, että suomenhevonen on säilyttänyt merkityksensä.

Maailmalta Suomeen rantautuu uusia lajeja, viimeisimpien joukossa japanilaisvaikutteinen ratsastusjousiammunta. Myös hevosrotuja on satoja. Silti suomenhevonen on yhä maan yleisin hevosrotu.

Esteillä sunnuntaina kilpaillut tamma Niisun Nella jätti kuskin kyydistä ja lähti ylimääräiselle seikkailulle derbyradalle.

Esimerkiksi nautapuolella alkuperäisrodut ovat jääneet vääjäämättä toisiksi. Lampaat ovat pärjänneet, mutta suomalainen maatiaissika kuollut sukupuuttoon.

Suomenhevosen kyky pitää pintansa muuttuvassa maailmassa on Jokisen mielestä ainutlaatuista. "Se on niin hyvin sopeutunut meidän oloihin."

Sanne Katainen

"Kylän oma tyttö", ypäjäläinen Anna Kärkkäinen lunasti ennakkosuosikin odotukset ja voitti koulumestaruuden Kulta-ahon Kasimirilla.

Oona Grönqvist ja suomenhevonen Kajon Oliver kilpailivat esteillä sunnuntaina.

Sanne Katainen

Koulumestaruuksiin saatiin annos äijäenergiaa, kun paikalle puhkui ori Pilsner. Ratsastajana Jeanne-Marie Törnroth-Koivuniemi.

Sanne Katainen

Vauhtia ja vipinää tummassa pakkauksessa. Marja Tetri-Rantanen ja Pörnä-Poika.

Suomenhevosten selässä nähdään myös huipputason ratsastajia. Kun Anna Kärkkäinen ja Kulta-ahon Kasimir saapuvat radalle, pitkän linjan hevosnainen Marjatta Lähdekorpi terästäytyy. "Ihailen hänen taitavuuttaan. Anna tekee kaiken viimeisen päälle."

Sanne Katainen

Suomen Ratsastajainliiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto on kilpaillut enimmäkseen puoliverisillä. Pienten lasten takia perheeseen voi hyvinkin vielä tulla oma suomenhevonen.

Sanne Katainen

Kira Karios ja Helios tervehtivät tuomareita. Ratsukko sijoittui koulumestaruuksissa kahdeksannelle sijalle.

Päivän kenties tunteikkaimman ratsastuksen tekivät Katja Kuokka ja Hessin Leevi.

Ori näytti, kuinka suomenhevonenkin osaa tanssia, ja liiteli niin kevein askelin, että Kuokka poistui radalta kyyneleitään pyyhkien.

Kun alla on hevonen joka antaa parhaansa, on ratsastaja jo voittanut.

