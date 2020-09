Uskoisitko suomenhevoseksi? Virolahdella asuva ori yltää kouluratsastuksessa tasolle, jolla ei kilpaile sen rodussa kukaan muu – "Kiitän joka päivä, kun sillä ratsastan"

Sanne Katainen

Katja Kuokka ja Hessin Leevi kävivät tiukan taiston koulumestaruudesta. Kultaa voittaneen Anna Kärkkäisen ja Kulta-ahon Kasimirin yhteisprosentit olivat 73,2 % ja Kuokan 72,138 %.

Suomenratsujen kuninkaallisissa nähtiin sunnuntaina onnenkyyneleitä.

Ne aiheutti ratsastajalleen muuan pitkäkaulainen, punainen ori. Virolahtelainen Hessin Leevi (i. Lastun Leka) tanssahteli kür-ohjelmansa niin lennokkaasti ja yhteistyöhaluisena, että kouluratsastaja Katja Kuokka pyyhki silmiään ratsastaessaan pois radalta.

"Hevonen tuntui niin hyvältä ratsastaa. Musiikki sopi fiilikseen täydellisesti, siksi tunteenpurkaus tulikin. Ei väliä tuloksella, kun se tunne oli vaan mukana."

Hessin Leevi ylsi lopulta Suomenratsujen kuninkaallisissa koulumestaruushopeaan. Kultakantaan iskivät Anna Kärkkäinen ja Kulta-ahon Kasimir.

"Hopea ei ole ikinä voitto, mutta tällä kertaa se tuntui siltä."

Molemmat radat onnistuivat, mutta erityisen tyytyväinen Kuokka on küriin. Kür-luokka tarkoittaa kouluratsastuksessa vapaaohjelmaa, joka ratsastetaan musiikin tahtiin.

Tunnelmat vaihtuvat ratsukoiden mukana Nylon Beatin tahdittamasta mehudiskosta Katri Helenaan. Hessin Leevin ja Kuokan aikana radalla soi suurieleinen elokuvamusiikki.

Ratsastettavuudessa ja kokoamiskyvyssään Leevi on poikkeuksellinen, Kuokka kuvailee. "Eihän koskaan tule tällaista enää vastaan. Siksi kiitänkin joka päivä kun sillä ratsastan, että mulla on ollut mahdollista saada tällainen hevonen."

Sanne Katainen Vielä Katja Kuokka ei tiedä, nähdäänkö Hessin Leevi Suomenratsujen kuninkaallisissa ensi vuonna. "Katsotaan kausi kerrallaan." Hevonen keskittyy kouluratsastuksen lisäksi siitosoriin tehtäviin. 16-vuotiaalla Hessin Leevillä on Sukupostin mukaan tällä hetkellä 57 jälkeläistä. Sanne Katainen

Ori kilpailee kouluratsastuksessa korkeimmillaan "Pyhää Yrjöä", eli vaativaa Prix st Georges -luokkaa.

Luokassa hevosen on kyettävä tekemään esimerkiksi puolipiruetti. Hessin Leevi on tällä hetkellä ainut Prix st Georges -luokissa kilpaileva suomenhevonen.

Ensi kaudella tavoite on nousta pykälän verran ylemmäs, Intermediaire I -tasolle. Tuolloin Leevin olisi kyettävä tekemään myös laukanvaihtoja joka toisella askeleella.

Leevin vahvuudet ovat sen kokoamiskyvyssä, Kuokka arvioi. "Piaffi ja passaget ovat sille helppoja, samoin laukkapiruetit tulevat kuin vettä vaan."

Vaikeutena taas ovat laukanvaihdot. Korkeimmissa luokissa hevosen olisi kyettävä tekemään sarjavaihtoja jopa jokaisella askeleella. "Se on meidän haaste."

Useammallakin suomenhevosella olisi rahkeita kouluratsastuksen vaativiin luokkiin, Kuokka uskoo.

"Siksi kannustankin muita jatkamaan hevostensa koulutusta. Vähänkin kun ratsastaja itse tuntee, että tästä voisi koulutuskäyrä nousta, niin suosittelen. Olisi hienoa kun koulutettaisiin eteenpäin, eikä jäätäisi mukavuusrajalle."

Suomenratsujen kuninkaallisissa ei ratsasteta vaativimpia koululuokkia. Tunnelma vetää kuitenkin puoleensa.

"Yleisöä on enemmän kuin missään ratsastuskilpailuissa ja jos onnistut, tunne on mieletön."

Hopeavuosi on Leeville toinen. Sitä ennen se on saanut mestaruuksista tuplapronssia. Ori on lisäksi voittanut kahdesti hallimestaruuskultaa.

Helkky Ylönen nähtiin myös Suomenratsujen kuninkaallisissa. Hän voitti koulumestaruuspronssia hevosellaan Kulmalan Taika.

Perusluonteeltaan Leevi on touhukas ja pirteä, Kuokka kuvailee.

"Se ei huutele. Leevi on itsevarma tekemättä itsestään numeroa. Juuri puhuttiin kun käytiin aamukävelyllä Ypäjällä, kuinka se on sellainen hevonen, joka käsissä voisi hyvin lähteä näin syksyllä sieneen."

Hessin Leevi erottuu monien rotuistensa joukosta. Ne jotka tykkäävät matalammista ja pulleammista suomenhevosista, eivät välttämättä Leeville lämpene, Kuokka pohtii.

Puoliveristenkin joukossa se huomataan. "Prix st Georges -luokan aikana katsomossa tyttö oli kysynyt äidiltä, että mikä on tuo erinäköinen hevonen tuolla?"

Kuten niin usein hevosten kanssa, onnettarella oli sen tarinassa osansa.

Kuokalla oli omassa tallissa syntynyt orivarsa, joka tarvitsi laitumelle kaveria.

Ollessaan Lappeenrannassa kouluratsastuskilpailuissa hän näki Helkky Ylösen ratsastamassa Lastun Lekalla.

Ajellessaan kotiin Lappeenrannan kilpailuista hän soitti suomenhevoskasvattaja Heidi Sindalle. "Kysyin, vieläkö sulla on siellä se lastunlekalainen varsa. Ei tullut mieleenkään kysyä, että otatteko videoita tai kuvia. Puhelimessa sovittiin ja pellolta haettiin."

Niin taloon tuli puolivuotias Leevi. Myöhemmin Kuokka möi oman kasvattinsa, mutta pitkäjalkainen ori sai jäädä.

